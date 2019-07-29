胃食道逆流3年增逾15萬人 5大危險因子要避開

台灣胃食道逆流患者近年來明顯增加，台北榮總內視鏡診斷暨治療中心主任盧俊良29日表示，肥胖、壓力、吸菸以及西化飲食都是胃食道逆流危險因子，也建議民眾睡前2小時避免進食，降低不適症狀發生機率。中央社記者張茗喧攝 108年7月29日

（中央社記者張茗喧台北29日電）近3年國內胃食道逆流患者增加超過15萬人，醫師表示，胃食道逆流是文明病，肥胖、壓力、吸菸及西化飲食都是危險因子，另建議睡前2小時避免進食，降低不適症狀發生。

台北榮民總醫院內視鏡中心主任盧俊良今天在記者會中表示，胃食道逆流是現代人常見的消化道疾病，根據衛生福利部中央健康保險署統計，近3年胃食道逆流患者從61.6萬攀升至76.6萬人次，呈逐年增加趨勢。

盧俊良解釋，胃食道逆流顧名思義就是胃部內容物逆流到食道，引起不適症狀，可能原因包括食道蠕動異常、胃排空異常、賁門括約肌鬆弛或不正常放鬆，以及肥胖、懷孕、飲食等都是可能原因。

盧俊良解釋，胃食道逆流常見症狀分為典型、非典型2大類，典型症狀像是俗稱「火燒心」的胸口灼熱、胃酸倒流；非典型症狀則包括吞嚥困難、咳嗽、胸痛、咽喉炎、逆流性牙侵蝕、氣喘、聲音沙啞等，尤其對於年過40歲以及有胃腸道出血、體重減輕、吞嚥困難、貧血、胸痛、氣喘等症狀，或是有上消化道癌症家族史的民眾，都會建議進行消化道內視鏡評估。

盧俊良說，內視鏡檢查如發現有逆流性食道炎，一般會接受陽離子幫浦阻斷劑治療，但臨床上仍有約3成患者治療2個月後症狀沒有明顯改善，稱為「頑固型胃食道逆流」，必須進行食道酸鹼值檢測，傳統檢查方式是利用一條細小的導管，從鼻腔將管線放進食道中，進行24小時酸鹼值監測。

不過，有些患者在接受檢查的24小時當中，不見得會出現逆流症狀，另外也有患者因感覺敏感，無法忍受導管帶來的不適感，無法完成檢查。

為提升食道酸鹼值檢測精準度，北榮引進無線食道酸鹼膠囊檢查，只要將酸鹼測定膠囊放進下端食道，就能固定在食道黏膜上，透過無線傳輸的方式，最長可執行96小時的食道酸鹼檢查，檢查完畢後將脫落、排出體外，準確度也從過去約7成攀升至9成。

北榮內視鏡中心醫師王彥博提醒，許多民眾常認為發生胃食道逆流就該吃制酸劑，但實際上造成胃食道逆流的原因百百種，嚴重程度、治療方式也有所差異，長期服用大量制酸劑恐影響胃酸分泌，使胃酸強度不足以殺死細菌，增加感染性腹瀉風險，建議初次發現胃食道逆流還是應就醫找出原因，才能對症下藥。

王彥博強調，肥胖、吸菸、壓力以及酸、甜、含咖啡因等刺激性飲食都是胃食道逆流的重要危險因子，想避免胃食道逆流發生，除了應避開上述危險因子，睡前2小時也應避免進食，若真要吃東西，吃完的半小時切勿躺下，否則恐增加逆流風險。（編輯：張雅淨）1080729