寶貝妝水水也要顧安全 標檢局修訂兒童衣物標準

（中央社記者廖禹揚台北7日電）許多家長喜歡購入各式衣物為孩子打扮，經濟部標準檢驗局提醒，應避免選購有過多不必要繩帶的衣物，以防增加意外事故機率，標檢局也公布修訂版安全標準，供業者依循。

標檢局今天發布新聞稿指出，國際意外事件統計結果顯示，兒童衣物上的繩帶及拉繩容易導致意外事故，例如在滑梯等遊戲場所鉤絆到兜帽或頸部繩帶，在行進中交通工具，例如公車門鉤絆到腰部或服裝下襬繩帶等。

標檢局表示，國際上陸續都在更新兒童衣物相關安全規範，標檢局也參考歐盟最新標準及衛生福利部國民健康署公布的台灣地區人體計測資料，依國內兒童身高體型修訂國家標準。

本次修訂內容主要有4項，包括調整絆為固定端須無鉤絆危害性的鈕扣、索樁扣及壓扣；長褲、裙子等從下半身往上穿的服裝，在沒有束緊狀態下，拉繩每端不得有超過20公分的未固定端。

袖子在長袖肘下方的拉繩、功能性繩帶或裝飾性繩帶，不得垂於袖口下方，且未固定端不得長於7.5公分；繫頸式服裝在穿著時不會留下未固定端繩帶，2條繩帶可以使用扣夾或扣件。

標檢局提醒，兒童衣物目前列為應施檢驗商品，民眾選購時應注意是否貼有商品檢驗標識；此外，標檢局也提醒，附有繩帶、尤其是在頸部附近有繩帶的衣物，較容易造成意外危險，家長選購時應特別注意是否符合標準。（編輯：趙蔚蘭）1080807