幹細胞逆轉菜瓜布肺 台灣團隊領先全球

「菜瓜布肺」是一種肺纖維化疾病，只能靠用藥延緩惡化，確診後平均存活期不到1年。陽明大學、台北榮總、高雄榮總研究團隊耗時3年，發現在人類臍帶中的間質幹細胞，竟能在短短1個月內逆轉肺纖維化，研究成果也登上國際期刊。（陽明大學提供）中央社記者張茗喧傳真 108年8月28日

（中央社記者張茗喧台北28日電）「菜瓜布肺」是一種肺纖維化疾病，只能靠用藥延緩惡化，確診後平均存活期不到一年。台灣團隊領先全球，發現在人類臍帶中的間質幹細胞，竟能在短短1個月內逆轉肺纖維化。

根據台灣胸腔暨重症加護醫學會推估，全台每10萬人當中，約有6.4人罹患「特發性肺纖維化」，也就是俗稱的菜瓜布肺，由於患者的肺部癒合作用不受控制，導致原本柔軟的肺泡壁纖維化，喪失氣體交換功能，目前確切原因仍不明。

由於菜瓜布肺症狀易被誤診，因此患者確診時病情往往已相當嚴重，平均存活期不到一年。

參與研究的陽明大學醫學系教授傅毓秀表示，近年受到空汙影響，國內菜瓜布肺的發生率及死亡率雙雙上升，就連她的父親也是患者之一。

傅毓秀說，由於菜瓜布肺患者的肺部會不斷發炎、纖維化，因此治療的首要難關就是阻止惡化，其次才是逆轉惡化的狀況。

陽明大學、台北榮總、高雄榮總研究團隊耗時3年，發現人類臍帶裡的間質幹細胞，不只能阻止發炎惡化，還能啟動體內的巨噬細胞，吃掉結疤的組織、清出肺部空間，更能讓肺泡再生、填補空間，讓硬梆梆、粗糙的菜瓜布肺重新變得柔軟。

研究團隊將這種特殊的間質幹細胞移植到小鼠體內，小鼠肺部原本幾乎完全萎縮，短短7天就有顯著修復效果，一個月後肺部功能幾乎恢復如常，令研究團隊相當振奮。

傅毓秀強調，儘管目前只是在動物實驗階段，但對於目前只能仰賴藥物控制纖維化惡化的菜瓜布肺患者而言，仍是露出一線曙光，研究成果已刊登在國際期刊Theranostic上，未來將進一步進行人體試驗。（編輯：管中維）1080828