原民會補助花東兩千萬 助長者如廁不會滑倒

（中央社記者張祈花蓮縣11日電）原民會為改善原住民族地區長者居家衛生設備，預計在花蓮、台東投入新台幣2000萬元經費，汰換老舊蹲式馬桶、增加無障礙、防滑設備等，總計400戶受惠，20日開放申請。

花蓮、台東2縣原住民人口約17萬人，其中55歲以上約有4萬4000人，原民會與行政院東部聯合服務中心合作，補助花東地區原住民族居家簡易衛生設備汰換、無障礙設施改善。

原住民族委員會主委Icyang Parod（夷將．拔路兒）今天前往花蓮縣玉里鎮苓雅部落走訪，與族人簡報文化健康站改革歷程、居家衛生改善計畫時表示，文健站陪伴地方長輩，讓家裡老舊廁所有機會換新，要給長者不會滑倒的廁所。

原民會指出，居家衛生改善補助項目包括汰換老舊蹲式馬桶、加裝周邊扶手、防滑地磚、管材等，每戶最高補助5萬元，優先補助年滿55歲以上原住民經濟弱勢戶，20日開放後民眾向各地鄉鎮公所提出申請。

70歲的吳阿美，獨自住在苓雅部落，家裡的衛浴廁所就是老舊蹲式馬桶。她說，年紀大了上完廁所站起來會頭暈，天氣冷蹲下去，膝蓋也會不舒服，本來就想換成坐式馬桶，很開心剛好遇上這次補助，一定會去申請。（編輯：戴光育）1080911

原民會為改善原住民族地區長者居家衛生設備，預計在花蓮、台東投入新台幣2000萬元經費，增加無障礙、防滑設備等，總計400戶受惠，要給長者不會滑倒的廁所。中央社記者張祈攝 108年9月11日

原住民族委員會主委Icyang Parod（夷將．拔路兒）（2排中）11日前往花蓮縣玉里鎮苓雅部落走訪，與族人簡報時表示，原民會與行政院東部聯合服務中心合作，將補助花東地區原住民族居家簡易衛生設備汰換、無障礙設施改善。中央社記者張祈攝 108年9月11日