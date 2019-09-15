別怕失智打亂生活 專家籲家屬善用資源別獨撐

（中央社記者陳偉婷台北15日電）如果年邁的父母接連失智，生活是不是只能剩下一團混亂？韓國電影「忘了浪漫，記得你」給了另一個正向的解答。失智照護專家陳俊佑說，患者家屬應善用資源，不要獨扛照護重擔。

天主教失智老人基金會響應國際失智症月，從9月20日起推出與失智症相關的4部電影，包含韓國「忘了浪漫，記得你」、日本「我變笨了，請多多指教」及基金會自製電影「我親愛的父親」及短片「與失智共舞」，傳達失智真實照顧情形。

「忘了浪漫，記得你」一片講述75歲的計程車司機趙南峰與71歲的妻子李梅子，兩人結褵45年，生活只有無窮的柴米油鹽。當梅子罹患失智症，趙南峰不捨將她送到機構而獨力照顧，但自己也逐漸不對勁了。

趙南峰和李梅子雙雙罹患失智症，他們擔心給兒子家庭負擔，寧願兩老相互為伴。但疾病的無情侵襲，也讓他們逐漸起了「輕生」的念頭，所幸沒有成功。最後，李梅子完成到海邊玩的「夢想」，安詳辭世。他們雖因失智症忘記了現實，但重新擁抱了過去曾有的美好。

「忘了浪漫，記得你」除寫實呈現失智症者生活和家屬的無助，也觸及失智症者可能有輕生意念及家屬是否要送患者住機構的為難。

失智症家屬顏莊桓的人生正如「忘了浪漫，記得你」的情節，卻又不如電影般美好。他今天接受中央社記者訪問時表示，父親在2015年陸續有些頭痛、行為異常的症狀，在2016年一夕之間就進展到中度失智，由媽媽肩負照顧工作。但爸爸情緒日漸躁動，總嚷著要回中國大陸山東老家，導致家人必須輪流請假帶爸爸外出、消耗精力。

後來顏爸爸又出現暴力、妄想，曾不慎打傷外籍看護，導致外傭不願繼續照顧，顏莊桓母子情緒瀕臨崩潰，甚至連媽媽都被確診輕度失智，更是意外的打擊。為了減輕媽媽的照顧重擔，只好用藥壓制顏爸爸的躁動。

顏莊桓說，「爸爸當時就如被籠子關住的老虎，且籠子還是我自己設的，心中充滿不捨」，開始有送爸爸住機構的想法，但參訪了好幾家機構，有些照護空間不佳、照顧人員都是外籍或甚至對失智照護不甚熟悉等，加深他「送爸爸進機構等於棄養」的念頭。

直到遇到一間好機構，顏爸爸入住後很快就適應，顏先生一家也才重回正軌，不再有一家人單打獨鬥、常得請假回家照顧，蠟燭多頭燒的無助。

天主教失智老人基金會社工主任陳俊佑表示，研究顯示，約有1/10的失智症者會出現輕生的念想，藉由影片提醒大家這個議題的嚴肅性，更關鍵的是，照顧者應更懂得尋找資源，才有助緩解患者和家屬的雙邊焦慮。

陳俊佑說，現今醫療發達，許多失智者可以長期存活，家屬的當務之急是「照顧自己」，而不是一家人都跟著被失智者拖垮。很多家屬會因為愧疚感，不願把患者送到機構，但是否送到機構除了看患者的狀況，也要評估家屬的照護能量。應評估各項資源，妥善運用日照中心，而不是一人獨撐。

如果決定把家人送到住宿型機構，陳俊佑說，也不要因此有負罪感，機構最好選擇離住家近的地方，每週至少要探訪2次，就算失智者已經不記得家人，但探訪的動作是穩定照顧者的心，不會有「棄養」家人的負面感。

提升照護機構品質也是減輕家屬負罪感的關鍵，陳俊佑也說，失智照顧機構人事成本很高，對一般民間單位負擔很重，但社會需求很多，希望有更多人願意投入相關領域，一起為失智照護品質努力。（編輯：管中維）1080915