黃國昌又爆料 指新北橋梁檢測有疑慮

（中央社記者郭建伸、王鴻國台北8日電）時代力量立委黃國昌今天表示，新北市府2017年的橋梁檢測案，有2區表面上是由萬鼎工程股份有限公司取得，但實際上是透過轉包交給萬喬豐公司，質疑新北市府胡搞。

新北市政府工務局養工處表示，健行科技大學和萬喬豐工程顧問公司都不是新北市的橋梁檢測公司，也從未有任何契約關係，更無涉轉包，呼籲民代不要指鹿為馬任意栽贓。

黃國昌連日追查南方澳大橋問題，質疑橋梁標案的「健行科大陳明正團隊」，從得標到審查都是自己人，他上午再召開記者會，質疑不只宜蘭橋梁有問題，連新北市也有狀況。

黃國昌指出，新北市政府在民國106年的橋梁檢測案的第A、D區，表面上是由「萬鼎工程股份有限公司」取得，但實際是透過轉包交給萬喬豐公司；原本按程序該由第三方進行品質查證（QA, Quality Assurance），但經查卻是由實際進行橋梁品質檢測（QC, Quality Control）的萬喬豐審查。

黃國昌也說，雖然檢測結果是完美分數，但新北市的橋梁檢測卻遭揭發有檢測不實、引用前期照片的造假狀況，抨擊新北市府耗費新台幣數千萬元檢測橋梁，淪為一場笑話，更是在拿新北市民的安全開玩笑。

交通部公路總局養路組設計科科長楊秉順表示，依照規定若QA、QC是由同個單位審查，會有球員兼裁判疑慮，但整個規範解釋部分，仍需要由交通部統一說明。（編輯：謝佳珍/蘇龍麒）1081008