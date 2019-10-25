全台首座 三總微量元素研究中心啟用

（中央社記者張茗喧台北25日電）三軍總醫院今天宣布啟用全台首座微量元素研究中心，同時也是跨國交流平台，針對微量元素與退化性關節炎、新陳代謝疾病以及台灣本土人體正常值等領域展開研究。

三軍總醫院和微量元素與礦物質歐洲聯合會、俄羅斯史卡尼博士實驗室共同成立「微量元素研究中心」，今天舉辦啟用儀式，是台灣醫學中心首次以微量元素檢測研究與國際機構成立跨國交流平台。

三總院長蔡建松表示，人體健康與微量元素密切相關，但科學研究還有很大的探究空間，三總與歐洲相關研究團隊接觸長達2年，去年11月簽署醫療合作備忘錄，今天正式替研究微量元素研究中心揭牌，該中心不僅是台灣首座微量元素研究中心，更是亞太地區首座。

蔡建松說，該中心未來將可檢驗血液、唾液、精液、毛髮、指甲等各類檢體，檢測項目包括鋁、砷、鋅、鐵、錳、鈾等40多種微量元素，盼替台灣民眾建立更完整的疾病預防、早期治療機制。

三總臨床病理科主任商弘昇指出，三總與相關研究團隊決定率先3領域展開研究，包括微量元素與退化性關節炎的關係、微量元素與新陳代謝疾病的關係以及台灣本土人體微量元素正常值與異常值的界定等。

商弘昇說，這個中心內部細分成「環境衛生組」與「臨床應用組」2部門，除了可進一步深化研究，臨床上也可用於運動員照護、員工體檢、疾病診斷、生理監測等，預計於今年底可正式服務民眾。（編輯：林沂鋒）1081025