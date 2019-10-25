接見醫療奉獻獎得主 總統盼透過表揚拋磚引玉

第29屆醫療奉獻獎得主日前揭曉，總統蔡英文（前右）25日下午在總統府接見得獎人及其家屬，與榮獲本屆特殊醫療貢獻獎的醫師余幸司（前左）致意。中央社記者鄭傑文攝 108年10月25日

（中央社記者謝佳珍台北25日電）總統蔡英文今天感謝第29屆醫療奉獻獎得獎人的付出與奉獻，盼透過表揚，讓大家看見獲獎醫師的重要貢獻，以及發揮拋磚引玉效果，讓醫療技術持續成為台灣在國際上不可忽視的力量。

蔡總統下午接見「第29屆醫療奉獻獎得獎人及家屬」時表示，9月她曾到苗栗拜訪98歲的謝春梅醫師，謝醫師是去年醫療奉獻獎得主，也是全國最高齡的執業醫師。現場所有得獎人都跟謝醫師一樣，在醫療領域全心全力付出，非常敬佩跟感謝。

蔡總統指出，今年獲得特殊貢獻獎的余幸司醫師，致力於運用防疫新科技，成功防治登革熱，並且開發病媒蚊監測網絡。

總統提及，她午間宴請馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）伉儷時，海妮總統提到馬國現在也有登革熱，以致於他們在島與島之間人口的移動受到限制，可見登革熱不僅在台灣，在很多地方都造成生活上的一些干擾。也因為余醫師的努力付出，不論台灣或國際社會都受惠，獲得這個獎項可說是實至名歸。

來自屏東基督教醫院的原鄉工作團隊，成立山地醫療服務隊，到山區部落義診，已經超過一甲子。蔡總統說，為了提供更好的照顧，工作團隊進一步成立原民長照空間、以及原民特別門診，對屏東山地鄉的社區照護有很大的貢獻，榮獲團體奉獻獎深值肯定。

談及今年8位個人奉獻獎得主，總統表示，其中最資深、令人非常敬佩的是92歲連文彬醫師。連醫師全力投入心導管研究，持續服務到現在已經65年，並且成立跨世紀醫療促進基金會，獎助醫學研究。

總統表示，台灣的醫療技術是連結國際的重要力量，陳宏基醫師和杜元坤醫師都是重要推手。陳醫師治療多重畸形患者的整合式顯微重建手術，獨步全球，目前有來自26個國家的醫師向他學習。杜醫師則是投入骨科領域中，最高難度的顯微重建手術，並且到過27個國家治療病人。

蔡總統提到，來自台東的郭成興醫師，10年前在父親鼓勵下從台北到台東行醫，台東有超過3成的新生兒都是由他接生，希望未來有更多婦產科醫師跟郭醫師一樣，到台東貢獻所長。

總統說，陳持平醫師長期投入遺傳檢驗及遺傳諮詢特殊醫療領域，他的專業研究，挽救許多原本因為誤解被放棄的胎兒，也讓醫界有更多參考可以拯救新生命。

蔡總統也表示，尹莘玲醫師除了輔導全國各級醫院，成立兒少保護醫療服務模式，更協助整合各地資源，組成專業團隊守護下一代。林炫沛醫師創立罕見疾病基金會，保障病友權益，也為國內罕病治療模式的建構，打下重要基礎。

總統談及，過去10多年來，簡志成醫師在偏鄉地區巡迴醫療，積極推廣口腔衛生教育，在6年前，更開始到東南亞國家照護當地患者，促進台灣的國際醫療交流。（編輯：黃國倫）1081025

總統蔡英文（前左）25日下午在總統府接見第29屆醫療奉獻獎得獎人，與個人醫療奉獻獎獲獎醫師連文彬（前右）等人握手致意，肯定他們在醫界的付出。中央社記者鄭傑文攝 108年10月25日

總統蔡英文（右）25日在總統府接見第29屆醫療奉獻獎得獎人，致詞時指出，今年榮獲特殊貢獻獎的醫師余幸司（左）致力於運用防疫新科技，成功防治登革熱，並且開發病媒蚊監測網絡，不論台灣或國際社會都受惠，獲獎實至名歸。中央社記者鄭傑文攝 108年10月25日