更多編輯台推薦新聞：
早安世界》沖繩世界遺產首里城慘遭祝融 3大殿燒毀
早報

早安世界》沖繩世界遺產首里城慘遭祝融 3大殿燒毀

影片／10年喊守秩序1.4萬次 英下院議長貝爾考卸任
國際

影片／10年喊守秩序1.4萬次 英下院議長貝爾考卸任

影片／德州醫院臉書直播清醒開顱手術 近10萬人觀看
國際

影片／德州醫院臉書直播清醒開顱手術 近10萬人觀看

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞
兩岸

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

高中生研發可調溫度咖啡杯 國際發明展奪金

最新更新：2019/11/01 16:09

（中央社記者趙麗妍台中1日電）新民高中機械科學生林又頡有感媽媽愛喝咖啡，但常常冰塊融化讓咖啡變得淡而無味，因此耗時半年研發出「可調溫度之咖啡杯」，日前參加英國倫敦國際發明展，勇奪金牌。

林又頡今天接受中央社記者訪問，他拿起瓶子仔細講解瓶身上的機關設計。他說，這是可調整溫度的咖啡杯，可加溫可冷卻。林又頡日前赴英國參加「第19屆英國倫敦國際發明展」，共有15個國家參加，約100隊的參賽隊伍，他以「可調溫度之咖啡杯」奪下金牌。

林又頡表示，家人愛喝咖啡，自己每天早上都會到超商幫媽媽買冰咖啡，但當媽媽要喝時，融化的冰塊讓咖啡變得淡而無味，因此讓自己萌生研發構想。

林又頡和指導老師東海大學資訊管理學系特聘教授陳澤雄討論，研發時遇到許多挫折，林又頡多次調整，耗時半年時間，終於成功研發出「可調溫度之咖啡杯」，日前赴英國倫敦參賽，勇奪金牌。

出國參賽的林又頡表示，這次出國比賽除了拓展自己視野外，面對評審提問，深覺應再加強自己的英文實力，會持續進修英文，展覽期間有廠商前來詢問咖啡杯，未來將繼續修正，讓咖啡杯更完美的呈現。（編輯：黃世雅）1081101

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報