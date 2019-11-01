高中生研發可調溫度咖啡杯 國際發明展奪金

（中央社記者趙麗妍台中1日電）新民高中機械科學生林又頡有感媽媽愛喝咖啡，但常常冰塊融化讓咖啡變得淡而無味，因此耗時半年研發出「可調溫度之咖啡杯」，日前參加英國倫敦國際發明展，勇奪金牌。

林又頡今天接受中央社記者訪問，他拿起瓶子仔細講解瓶身上的機關設計。他說，這是可調整溫度的咖啡杯，可加溫可冷卻。林又頡日前赴英國參加「第19屆英國倫敦國際發明展」，共有15個國家參加，約100隊的參賽隊伍，他以「可調溫度之咖啡杯」奪下金牌。

林又頡表示，家人愛喝咖啡，自己每天早上都會到超商幫媽媽買冰咖啡，但當媽媽要喝時，融化的冰塊讓咖啡變得淡而無味，因此讓自己萌生研發構想。

林又頡和指導老師東海大學資訊管理學系特聘教授陳澤雄討論，研發時遇到許多挫折，林又頡多次調整，耗時半年時間，終於成功研發出「可調溫度之咖啡杯」，日前赴英國倫敦參賽，勇奪金牌。

出國參賽的林又頡表示，這次出國比賽除了拓展自己視野外，面對評審提問，深覺應再加強自己的英文實力，會持續進修英文，展覽期間有廠商前來詢問咖啡杯，未來將繼續修正，讓咖啡杯更完美的呈現。（編輯：黃世雅）1081101