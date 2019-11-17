手機識別證別再掛胸口 醫：恐加速頸椎老化

醫生指出，生活中常見的衣著打扮習慣也可能增加頸部負擔，像是把手機掛在胸前、掛識別證、戴項鍊、繫領帶等，就連女性穿太緊的內衣也可能增加頸部負擔，加速頸椎老化。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北17日電）隨智慧型手機普及，頸椎病已出現年輕化趨勢。醫師表示，頸椎病輕則肩頸痠痛，重則下肢癱瘓，呼籲民眾除應注意姿勢，也應避免把手機、識別證掛在脖子上，增加頸椎負擔。

聯新醫院復健科醫師林頌凱近日在新書「不開刀，治頸椎」中分享頸椎保健觀念，他表示，每個人到一定年紀過後，或多或少都會有頸椎問題，但近年因3C產品普及，頸椎疾病患者愈來愈多，也不再是老年人才有的疾病，而是一種文明病。

林頌凱解釋，頸椎位於脊椎的最上端，也是人體所有脊椎骨中體積最小、活動角度最大、活動最頻繁的區段，頸椎穩定與否和頸椎骨、關節、肌肉、肌腱、韌帶的構造有關，幫助人體進行前俯、後仰、轉動等動作，其穩定性也會影響頸椎的活動與靈敏度。

他強調，頸椎是大腦指揮全身生命活動的神經傳達通路，一旦頸椎退化，出現骨刺、椎間盤突出、韌帶增厚等，刺激或壓迫到頸脊髓、頸部神經、血管，就可能出現一系列症狀。

林頌凱表示，頸椎病患者最初會出現經常性頸肩部痠痛、頸部活動範圍減少、經常落枕，嚴重時會有手麻、手抖等神經症狀，還可能導致視力障礙、乳房疼痛、吞嚥困難、下肢癱瘓、高血壓等嚴重後果。

林頌凱說，根據臨床經驗，因頸椎病求診的患者都有一個共通點，就是長期坐在電腦前，而且姿勢不良，最常見的就是「頭太前面、低頭駝背、腰部下沉」，當頭部向前傾5公分，下頸椎便就得承受比正常姿勢約多2.7倍的力量，顯示姿勢不正確對頸椎的負擔相當大。

值得注意的是，生活中常見的衣著打扮習慣也可能增加頸部負擔，像是把手機掛在胸前、掛識別證、戴項鍊、繫領帶等，就連女性穿太緊的內衣也可能增加頸部負擔，加速頸椎老化。

林頌凱說，想避免頸椎病上身，除了坐姿要正確、避免上述錯誤習慣外，油炸、燒烤、醃製等高熱量飲食也可能產生大量自由基，使關節炎加劇，含高糖、甜食、咖啡因、人工色素的食物也會延續發炎反應，建議少吃。（編輯：管中維）1081117