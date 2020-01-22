防範武漢肺炎 台北101啟動防疫應變機制

（中央社記者吳柏緯台北22日電）全球陸續傳出「武漢肺炎」，國際觀光客眾多的台北101也不敢大意，配合疾管署防疫宣導，並進行體溫量測、提供口罩等措施。

武漢肺炎在中國確診病例已突破400例，並釀9人死亡。中央流行疫情指揮中心21日晚間也宣布，1名台灣女性返台時主動通報並確診武漢肺炎；時值農曆春節假期，如何抑止病毒傳播成為亞洲各地區關注議題，推升口罩銷量。

台北101是台灣知名地標，也是許多外籍旅客來台必逛景點，面對武漢肺炎，不敢輕忽大意。台北101相關人員告訴中央社記者，為了確保顧客、大樓租戶與員工的健康安全，已啟動相關應變措施，並配合疾管署加強防疫宣導。

台北101人員表示，目前已在購物中心和辦公大樓的出入口處設置體溫偵測措施，並備妥口罩等物品，提供需要的旅客、消費者與員工使用；同時啟動員工及租戶旅遊追蹤與內部通報機制。此外，同步盤點口罩、消毒液、體溫偵測設備等物資。

台北101人員說，台北101已建立完善防疫措施，後續會觀察疫情發展調整應變作為，以顧客、租戶和員工的健康安全為第一優先考量。（編輯：郭萍英）1090122