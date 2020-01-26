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汽柴油27日起各降3角 春節油價續降

最新更新：2020/01/26 12:40
中油公司26日宣布，自27日零時起，汽油價格每公升調降新台幣0.3元，柴油也調降0.3元。（中央社檔案照片）
中油公司26日宣布，自27日零時起，汽油價格每公升調降新台幣0.3元，柴油也調降0.3元。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中台北26日電）中油公司今天宣布，自27日零時起，汽油價格每公升調降新台幣0.3元，柴油也調降0.3元。

調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升24.7元。實際零售價格以各營業點公告為準。

中油表示，本週受波斯灣緊繃情勢持續降溫、市場擔心武漢新型冠狀病毒疫情削弱燃料需求等因素影響，帶動國際原油價格下跌。

中油指出，本週調價指標7D3B週均價為每桶63.32美元，較前週64.66美元下跌1.34美元，新台幣兌美元匯率貶值0.036元，國內油價依公式計算跌幅為1.56%，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調降0.3元，足額調整。

中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。（編輯：趙蔚蘭）1090126

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