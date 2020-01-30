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涉賣不合格口罩遭罰並回收 益江：將提行政訴訟

最新更新：2020/01/30 14:28

（中央社記者陳朝福、張榮祥高雄30日電）網傳益江公司販售的口罩不合格。高雄市衛生局今天指出，益江涉違規部分已經裁罰並限期回收。益江則表示，請衛生局提供不合格檢驗報告書，也將提行政訴訟還公道。

受到武漢肺炎肆虐擴大的影響，口罩的需求越來越大，民眾搶購的口罩是否符合安全及具防護力，也可能成為防疫漏洞。近日網路傳播益江公司販售的拋棄式醫用口罩不符規定，正在拋售庫存，籲民眾不要買。

高雄市衛生局指出，有關台南市政府衛生局於民國108年3月13日至新營醫院抽驗「益江拋棄式醫用口罩（未滅菌）（衛署醫器陸輸壹字第001498號）（製造日期：102年6月30日）（批號：T122B04320130630），經衛生福利部食品藥物管理署108年12月16日檢驗結果不符規定（細菌過濾效率小於95%），未符合國家標準CNS1477 4性能規格要求應大於95%，涉違反藥事法規定。

台南市政府衛生局綜合企劃科長林美良今天告訴中央社記者，衛生局去年3月前往衛生福利部新營醫院抽驗醫療用口罩，將益江的T122B04320130630批號醫療口罩送往衛福部檢驗，衛福部去年12月16日檢驗報告出爐，確認細菌過濾效率不夠，不符合國家標準。

林美良說，衛生局去年12月18日通知高雄市衛生局益江醫療口罩不合格，同時也查詢新營醫院有關益江醫療口罩的使用狀況，卻發現新營醫院已用光這批口罩。

高市衛生局於今年1月2日依衛福部檢驗報告裁罰新台幣6萬元，並要求益江於3月1日前將不符規定的批號產品完成回收。衛生局昨天到益江公司現場查察，並未發現販售這違規批號的口罩，若民眾購買到此批號產品，可將產品回收交付給益江處理。

益江公司董事長謝金進接受電話採訪表示，這批T122B04320130630批號醫療口罩是益江產品沒錯，沒檢驗合格不會賣，曾請高雄市衛生局提供不合格檢驗報告書，卻遭拒絕，希望獲得提供，也將提行政訴訟還公道。

謝金進說，綁帶型醫療口罩是賣給醫院專用，賣給民眾的是鬆緊帶型，口罩型號和製造日期都不一樣，現在網路上卻混淆還籲民眾不要買，是惡意中傷，已向高雄市前鎮警分局報案，以揪出網路造謠者。這批T122B04320130630批號醫療口罩已依衛生局要求回收，沒有拋售。

益江公司也發布聲明指出，目前益江所販售的20 19年4月25日及2019年7月30日製造的醫療用拋棄式口罩，皆是檢驗合格的口罩。

益江公司說明，謠傳益江醫用口罩（未滅菌）不合格事項，其製造批號為T122B04320130630口罩，製造日期為2013年6月30日「綁帶型口罩」，和目前所賣的益江拋棄式醫用口罩（未滅菌）「鬆緊帶型口罩」是不同型號，期間也相差6年。（編輯：陳俊碩）1090130

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