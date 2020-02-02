武漢台商回台須隔離 指揮中心不排除逐一檢驗

（中央社記者張茗喧台北2日電）近日傳出滯留武漢台商可望包機回台，指揮中心今天說，除會派醫護人員陪同，也會要求所有人穿戴全套防護裝備，並讓乘客與乘客間維持一定間距，未來不排除對武漢台商逐一檢驗。

中央疫情指揮中心下午召開記者會，滯留武漢台商回台後的隔離措施成為媒體關注焦點。指揮中心指揮官陳時中強調會全程隔離，避免任何接觸者有感染風險，希望保護國人也達到防疫目標。

中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥會後被媒體追問武漢台商後送流程，他說，指揮中心會派醫護人員隨班機一起飛到武漢，先在當地對搭機台商做初步健康評估，瞭解有無出現發燒或其他身體症狀，若是已知的確診個案則不予登機。

莊人祥說，所有可能接觸的人員如機師、空姐、台商等都會全程戴帽子、戴口罩、穿隔離衣，穿戴全套防護裝備，且班機座位會盡可能讓乘客與乘客間維持一定距離，因此可能分多個班機才能將台商全部接回。

至於台商回到台灣機場後的措施，由哪些人接送、搭乘什麼交通工具等，目前都還在研議當中。

莊人祥強調，會依照目前發現疑似個案的後送標準，帶領台商走機場的後送專用通道，送往各隔離場所，未來也不排除對武漢台商逐一檢驗，避免可能風險。（編輯：管中維）1090202