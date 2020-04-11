無法出國不妨到公館賞花 台電魚木花季開跑

位在公館溫州公園旁的加羅林魚木每年4月綻放白黃花朵，後變為淡紫色，7月結成漿果，吸引不少民眾駐足觀賞，也成為網美打卡的秘境。台電說，魚木花季已開跑，民眾不妨到此一遊，不必出國就能解賞花的癮。（台電提供）中央社記者蔡芃敏傳真 109年4月11日

（中央社記者蔡芃敏台北11日電）防疫期間，不少人取消出國行程。不過，台電魚木花季已開跑，台電表示，民眾不妨到公館欣賞正在綻放的魚木，也提醒民眾賞花之餘，要記得保持安全社交距離。

在公館的溫州公園旁，有一顆台電員工在近40年前無心插柳種下的珍貴外來樹種「加羅林魚木」，是台北市近2000棵受保護樹木中唯一的魚木，加羅林魚木每年4月綻放白黃花朵，美不勝收，後變為淡紫色，7月結成漿果，吸引不少民眾駐足觀賞，也成為網美打卡的秘境。

台電今天發出新聞稿表示，民眾不妨到此一遊，不必出國就能解賞花的癮。魚木原種在辦公區圍牆內，為提供樹木健康生長空間與方便民眾欣賞，台電主動拆除圍牆、遷移電力設備，以不開挖方式設置賞花開放空間及露天涼椅，今年4月更進一步擴大美化周邊牆面。

台電說，繼去年首度聘請插畫家李伊甯繪製魚木插畫，今年更邀請詩人沈花末、插畫設計師蔡豫寧打造寬3.1公尺、高1.2公尺的專屬新詩插畫創作。

台電表示，4月是加羅林魚木花季，歡迎民眾一邊賞花，一邊欣賞4月新落成的魚木專屬新詩插畫創作。台電也提醒，民眾賞花也要記得維持戶外社交距離。另外，民眾5月起收到的電費帳單也可見魚木的美麗身影，進一步收藏魚木的美。（編輯：郭無患）1090411