原民離島醫事公費生面試 高醫大高規格防疫

（中央社程啟峰峰高雄12日電）衛福部「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」公費生面試今天在高醫大登場，因應武漢肺炎疫情，校方進行高規格防疫，現場僅開放1人進校陪考，考生與陪考者並有分流管制。

衛福部委託高雄醫學大學承辦「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」公費生入學面試，來自全國各地的262名考生及陪考人員上午陸續到校。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，高醫大開放陪考人員以1人為限，校方並在校門口進行入校分流管制，考生進試場全數由專人引導，並要求每人須保持社交距離；陪考人員休息區則設戶外並安排專人引導陪考家長從戶外路線參觀校園。

高醫大在校內戶外綜合球場設陪考人員休息區，並架設大型電視牆播放各系所亮點，現場座位雖已間隔1公尺以上，但為避免群聚，校方還特別在戶外長廊掛上巨幅海報介紹高醫大特色與亮點，海報長達100公尺，頗為吸睛。

高醫大表示，校方這次承辦試務超以高規格防疫，應試當天考生和陪考人員都須戴口罩入場，入校園時除要量體溫也需填寫TOCC問卷調查旅遊史、接觸史等細節，問卷並增列中央流行疫情指揮中心公布的清明連假11處國家級警報景點。

另外，高醫大同時設置4間戶外隔離試場供發燒考生使用，並有規劃進隔離試場有專屬動線，隔離試場由面試委員視訊面談，全程錄音錄影，確保考生權益。不過，上午並未派上用場。（編輯：黃世雅）1090412