促進產學合作 柯文哲盼北市成技職領頭羊

（中央社記者侯文婷台北13日電）台北市長柯文哲今天出席私立惇敘工商與豐田汽車產學合作簽約儀式，並在致詞時表示，台灣面臨結構性失業問題，盼透過產學合作，讓北市成為技職領頭羊，培養國內需要人才。

柯文哲表示，他曾看過數據指出，台灣有50萬失業人口，卻有80萬名外勞，代表國內目前面臨結構性失業，因此要讓學用合一，努力促進產官學合作，才能培養社會需要的人才。

惇敘工商董事長吳貴生說，學校致力與產業接軌多年，合作企業已達70家，今天與汽車業龍頭TOYOTA（豐田汽車）合作，希望樹立台北市技職教育產學合作典範。

吳貴生表示，惇敘工商獲TOYOTA經銷商和泰汽車及國都汽車捐贈8輛汽車作實習教材，除成立模擬維修廠，也開設高科技專業主題教室，希望共同培育未來需要的技術人力。

和泰汽車本部長吳家炎致詞表示，產學合作是TOYOTA經銷商重要人才來源，旗下5成售後服務職員都來自建教合作學校，惇敘工商培育出國都汽車16%汽車維修人員，未來會跟著產業發展趨勢，持續與政府密切合作。

參與實習的汽車科二年級學生孫新豪表示，現在會在實習課程上試著拆修這次獲捐的TOYOTA汽車，過去雖有教學用車，但經過多屆學長姐使用，已經有些老舊，所以這次的新車幫助非常大。

父親也開TOYOTA的張宴炘同學表示，這次獲捐8台汽車為每個維修站帶來不同的教學價值，希望能透過實習課程的實作，讓未來能親手幫爸爸修車，減少家中開銷。（編輯：李亨山）1090413