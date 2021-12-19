溫管法修正草案預告期屆滿 20日起連3場研商會

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（中央社記者張雄風台北19日電）環保署表示，溫管法預告期至明天止，並於20日起召開3場草案研商會，將就政府機關權責、減量對策及罰則、氣候變遷調適、教育宣導與獎勵等議題，邀集專家學者、環團共同討論。

行政院環境保護署10月21日預告「溫室氣體減量及管理法」修正草案，將2050年淨零排放目標納入，亦就氣候治理、碳定價、排放管理及調適作為等議題進行整體規劃。

環保署表示，預告期間至明天止，接著於20日、22日及23日召開3場研商會議，與各方專家學者、環保團體交換意見，完備法案內容；本法現行條文34條，修正後條文共計57條，並將名稱修正為「氣候變遷因應法」。

現行「溫管法」明訂國家溫室氣體長期減量目標為2050年溫室氣體排放量降為2005年（基準年）溫室氣體排放量50%以下，此次將修正為2050年溫室氣體淨零排放，以宣示減量決心。

環保署表示，綜觀目前立法院各黨團多名委員、全國工業總會及環保團體等所提修法版本，在修正草案第4條將「2050淨零排放目標」入法的看法，立場一致已有共識。

研商會中預計將就政府機關權責、減量對策及罰則、氣候變遷調適、教育宣導與獎勵等議題進行討論。（編輯：張雅淨）1101219