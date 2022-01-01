跆拳道國手羅嘉翎任反毒代言人 踢喊毒品加零

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教育部邀請2020東京奧運跆拳道銅牌選手羅嘉翎擔任最新反毒代言人，她在近期釋出短片中，勸導青少年不要深陷毒品，並喊出「健康人生，毒品加零」口號。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年1月1日

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（中央社記者陳至中台北1日電）教育部邀請奧運跆拳道銅牌選手羅嘉翎擔任最新反毒代言人，近期釋出的短片中，她展現俐落的踢技，KO青少年常見的藥物濫用情形，並喊出「健康人生，毒品加零」的口號。

即將到來的農曆春節及寒假期間，是青少年接觸毒品的高危險期，尤其新興毒品經常偽裝成糖果、零食等形式，引誘學生接觸。教育部近年反毒策略，著重讓師生「識毒」而不要好奇「試毒」，教導辨識毒品的知識和拒絕技巧，並鼓勵從事健康的休閒活動。

教育部今天發出新聞稿指出，希望透過羅嘉翎健康、清新形象及學生身分，擔任最佳的反毒代言人，正面宣導「無毒校園」的學習環境。

羅嘉翎透過教育部表示：「當感到壓力的時候，運動是最棒的紓壓方式，拒絕毒品的誘惑，來跟我一起踢跆拳道吧。」

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教育部近期釋出的影片中，羅嘉翎一邊展現跆拳踢腿技巧，一邊提醒新興毒品、毒咖啡包的危害；提醒社群平台的引誘陷阱，並提及吸食笑氣，可能癱瘓甚至死亡；多種毒品混合使用，更容易致命。最後她以堅定而親切的口吻勸導青少年：「別因為自己的好奇和僥倖，讓自己深陷毒品當中」，並喊出「健康人生，毒品加零」的口號。

教育部表示，家長如果想瞭解最新毒品資訊，或對於孩子是否接觸毒品有所疑慮，除可洽詢學校外，也歡迎透過各縣市毒防中心24小時諮詢專線（0800-770-885）或教育部防制學生藥物濫用資源網、法務部反毒大本營網站資源來尋求解答。（編輯：張芷瑄）1110101