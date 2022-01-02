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南投中寮9.7度 吳德榮：東北季風6日再增強

2022/1/2 08:35（1/2 12:36 更新）
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中央氣象局表示，2日東北季風影響，北台灣一整天體感仍較涼冷，中南部日夜溫差較大，請民眾留意溫度變化適時增添衣物。中央社記者鄭傑文攝 111年1月2日
中央氣象局表示，2日東北季風影響，北台灣一整天體感仍較涼冷，中南部日夜溫差較大，請民眾留意溫度變化適時增添衣物。中央社記者鄭傑文攝 111年1月2日
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（中央社記者張雄風台北2日電）根據氣象局網站，今天平地最低溫為南投縣中寮鄉攝氏9.7度。氣象專家吳德榮表示，今天天氣西晴、東偶雨，6日至8日另一東北季風增強，北部、東半部轉有局部雨，氣溫逐日緩降。

根據中央氣象局網站，今天截至上午8時，平地最低溫為南投縣中寮鄉9.7度，新竹縣關西鎮、桃園市大溪區、嘉義市東區及雲林縣古坑鄉皆為10.6度；台北市則以北投區12.6度最低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天東北季風影響，西晴、東偶有局部短暫雨，大台北東側也有局部短暫雨，白天北台灣涼、中南部舒適，各地早晚偏冷。

吳德榮指出，明日至5日東北季風減弱，氣溫逐日漸升；西半部晴朗、晨間易有霧，北海岸、東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，6日至8日另一東北季風增強，北部、東半部轉有局部雨，氣溫逐日緩降。（編輯：管中維）1110102

根據中央氣象局網站，2日截至上午8時，平地最低溫為南投縣中寮鄉攝氏9.7度；台北市則以北投區12.6度最低。圖為台北市民眾早起運動。中央社記者鄭傑文攝　111年1月2日
根據中央氣象局網站，2日截至上午8時，平地最低溫為南投縣中寮鄉攝氏9.7度；台北市則以北投區12.6度最低。圖為台北市民眾早起運動。中央社記者鄭傑文攝　111年1月2日
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吳德榮：東雨西晴早晚偏涼 11月4日起氣溫回升
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