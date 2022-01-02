南投中寮9.7度 吳德榮：東北季風6日再增強

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（中央社記者張雄風台北2日電）根據氣象局網站，今天平地最低溫為南投縣中寮鄉攝氏9.7度。氣象專家吳德榮表示，今天天氣西晴、東偶雨，6日至8日另一東北季風增強，北部、東半部轉有局部雨，氣溫逐日緩降。

根據中央氣象局網站，今天截至上午8時，平地最低溫為南投縣中寮鄉9.7度，新竹縣關西鎮、桃園市大溪區、嘉義市東區及雲林縣古坑鄉皆為10.6度；台北市則以北投區12.6度最低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天東北季風影響，西晴、東偶有局部短暫雨，大台北東側也有局部短暫雨，白天北台灣涼、中南部舒適，各地早晚偏冷。

吳德榮指出，明日至5日東北季風減弱，氣溫逐日漸升；西半部晴朗、晨間易有霧，北海岸、東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，6日至8日另一東北季風增強，北部、東半部轉有局部雨，氣溫逐日緩降。（編輯：管中維）1110102