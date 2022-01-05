備貨概念助攻 百貨業拚春節年菜業績創歷年最佳

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（中央社記者曾智怡台北5日電）即將過年，百貨搶攻年菜預購商機，百貨業者拚業績較去年同期成長2成；遠百指出，由於Omicron變異株趨勢尚未明朗，且年假長達9天，不大可能天天外食，在「備貨」概念助攻下，預期年菜銷量將創歷年來最佳。

今年春節連假長達9天，百貨摩拳擦掌，搶攻年菜商機，自去年12月開放預購年菜，不僅品項數增加，也加大力道推出東南亞年菜，滿足民眾「偽出國」慾望。

新光三越告訴中央社記者，新光三越台北信義新天地今年9家品牌年菜，對比去年，受益於提前一週開賣，業績顯著成長，加上疫情緣故，部份民眾選擇在家團聚，均推升年菜外帶需求，預計整個檔期可增加2成業績。

新光三越表示，除了預購銷量開紅盤，今年平均每家餐廳都有推出1至2款新菜色，增添顧客嘗鮮意願，其中有2至3成是新客，客群輪廓多為偏年輕、2至4人家庭，銷售較好的為欣葉台菜、夜上海等較具團聚氛圍的菜色。

此外，新光三越台北信義新天地除夕夜共有10家餐廳延長營業，新光三越指出，除夕前一個月訂位滿席率已達80%以上，有部分餐廳訂位已趨近客滿。

遠百受訪時表示，由於今年年假長達9天，因無法出國，扣除外出旅遊、用餐，在家吃年菜機會仍很多，加上Omicron變異株疫情趨勢尚未明朗，民眾不敢保證能天天出門，多有「備貨」心理，訂購至少2套年菜，樂觀預期年菜買氣將創歷年來最佳。

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SOGO分析，今年年菜預購排行，以中式、港式、泰式料理最為熱門；相較清淡的中式料理，口味較重的東南亞年菜近年逐漸崛起，在今年的年菜銷售中嶄露頭角；配合年節禮盒優惠，以及用五倍券預購年菜優惠等，整體銷量相較去年來得高，成長幅度上看20%。

另外，SOGO表示，由於今年民眾仍在國內過年，除夕夜餐廳訂位在去年底便已幾乎額滿，深受主顧客喜愛，其中人數多的家族聚餐多會選擇中菜、泰式等圓桌類餐廳，小家庭則傾向吃火鍋。（編輯：潘羿菁）1110105