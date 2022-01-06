更多編輯台推薦新聞：
法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍
國際

法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩
國際

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨
國際

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果
運動

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

桃機交通車混搭疑釀疫情 陳時中：防疫措施鬆懈

2022/1/6 17:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、江慧珺台北6日電）指揮中心調查桃機群聚案發現，工作人員搭交通車不僅混搭，也無固定坐位。指揮中心指揮官陳時中表示，3級警戒降級後防疫措施有點鬆懈，但未強制實施實名制，不會開罰。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚案累計8人確診，前進指揮所進駐桃機後發現，桃機工作人員搭乘交通車時都有混搭狀況，也沒有固定座位。

中央流行疫情指揮中心指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，自從3級警戒降級後，並未強制實施實聯制，防疫措施確實有點鬆懈，針對交通車沒有落實實名制等規定，不會有所處分，但如今已有確診個案，還是希望改善、落實防疫規定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳時中說，日前到機場時也發現，清潔人員在特定幾個站停留時間較長，希望將沒必要的接觸減到最少，像是有接觸到共用物品可能就要換手套或消毒手部，盡可能做到零接觸。

桃機8名確診者都曾完整接種疫苗，染疫後病情引發關注。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前確診個案都有輕微症狀，包括咳嗽、喉嚨不舒服、流鼻水等，有1人發燒，但目前沒有中重度以上症狀。（編輯：卞金峰）1110106

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族