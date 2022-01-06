桃機交通車混搭疑釀疫情 陳時中：防疫措施鬆懈

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北6日電）指揮中心調查桃機群聚案發現，工作人員搭交通車不僅混搭，也無固定坐位。指揮中心指揮官陳時中表示，3級警戒降級後防疫措施有點鬆懈，但未強制實施實名制，不會開罰。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚案累計8人確診，前進指揮所進駐桃機後發現，桃機工作人員搭乘交通車時都有混搭狀況，也沒有固定座位。

中央流行疫情指揮中心指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，自從3級警戒降級後，並未強制實施實聯制，防疫措施確實有點鬆懈，針對交通車沒有落實實名制等規定，不會有所處分，但如今已有確診個案，還是希望改善、落實防疫規定。

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陳時中說，日前到機場時也發現，清潔人員在特定幾個站停留時間較長，希望將沒必要的接觸減到最少，像是有接觸到共用物品可能就要換手套或消毒手部，盡可能做到零接觸。

桃機8名確診者都曾完整接種疫苗，染疫後病情引發關注。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前確診個案都有輕微症狀，包括咳嗽、喉嚨不舒服、流鼻水等，有1人發燒，但目前沒有中重度以上症狀。（編輯：卞金峰）1110106