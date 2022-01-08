疫情升溫 陳其邁指高雄無相關足跡、籲速打第3劑

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高雄市長陳其邁（前左2）8日表示，目前高雄社區監測並沒有發現異常，也沒有相關足跡，提醒民眾做好防疫、盡快接種第3劑COVID-19疫苗，市府會加強疫情監控。中央社記者曾以寧攝 111年1月8日

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（中央社記者曾以寧高雄8日電）桃園機場群聚案擴大，高雄市長陳其邁今天表示，目前高雄社區監測並沒有發現異常，也沒有相關足跡，提醒民眾做好防疫、盡快接種第3劑COVID-19疫苗，市府會加強疫情監控。

陳其邁今天出席「高雄市眷村文化節—犇向幸虎開幕式」，接受媒體聯訪時被問及近期桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚案擴大，高雄是否會加嚴防疫措施。

對此，陳其邁表示，昨晚到今天陸續傳出新個案，看起來北部地區已進入社區感染階段。目前並沒有相關足跡到高雄，但仍提醒民眾注意外出要戴上口罩、保持社交距離。

陳其邁指出，昨天已公布高雄市加嚴措施，也會根據疫情調整防疫策略，高雄市不管醫院量能準備或社區防疫，都會採加嚴標準，社區也會加強監控。

他表示，昨天基層診所轉診採檢的數量也有增加；在醫院的入院部分，不管是門診或住院病人，也會每天回報相關篩檢結果，以利專家會議進行疫情研判。

陳其邁說，高雄截至目前為止，社區監測並沒有發現異常，但還是要小心做好防疫。

陳其邁提醒，第3劑COVID-19疫苗已開打，希望符合相關施打規定者能盡速前往接種，尤其是從事防疫相關工作的高風險族群。

他說，因為接種4、5個月以後，先前已施打的2劑疫苗抗體效價還是會逐漸降低，「打第3劑非常有必要」。（編輯：戴光育）1110108