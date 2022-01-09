3月開放非獎學金華語生入境 初估5000人可申請

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（中央社記者許秩維台北9日電）教育部近日公告，開放研習華語逾6個月的非獎學金華語生自3月1日起入境，各大專院校可於2月14日起填報資料。根據教育部初估，約5000多名華語生可來台。

在邊境管制下，教育部自去年8月起，陸續開放學位生及華語獎學金受獎生入境，但非華語獎學金學生仍無法來台，他們多次透過媒體或立法委員反映，希望能早日獲准開放來台學習。

教育部近日發函給各大專校院，公告已獲中央流行疫情指揮中心同意，開放研習華語6個月以上的非獎學金華語生入境申請；考量農曆春節大量返國人潮入境檢疫需求，因此規劃非獎學金華語生自3月1日起入境。

教育部指出，各大專院校可於2月14日起，在「境外教研人員及學生來台資訊系統」提報非獎學金華語生來台資料；非獎學金華語生入境，須備妥登機前3天內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR檢測陰性證明，入境、檢疫期滿前進行PCR檢測，另增加自主檢康管理期間第6至7天以家用快篩採檢1次。

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非獎學金華語生若過去14天內有重點高風險國家旅遊史者，一律公費入住集中檢疫所；過去14天內無重點高風險國家旅遊史者，可自費入住集中檢疫所。

教育部提醒，非獎學金華語生入境機場僅限桃園國際機場，學校如採包機方式安排學生來台或同日或同航班入境學生數多，可事前與教育部聯繫接洽，以利協助安排集中檢疫所、防疫旅館及機場引導協助人員的人力調度。（編輯：管中維）1110109