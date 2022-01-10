北市疫苗預約再開放 半小時衝逾5成以第3劑最多

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）本土疫情升溫，北市疫苗預約系統今天再度開放，提供逾11萬劑量能。台北市副市長蔡炳坤指出，預約狀況相當踴躍，才過半小時預約率就達55%，預約以施打第3劑疫苗為主。

台北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約系統每週一、二開放預約在下週施打，目前提供第1、2、3劑莫德納及BNT疫苗接種。

蔡炳坤今天接受媒體電訪時表示，北市預約系統上午9時開放預約，提供11萬8586劑預約量，考量先前民眾以預約第3劑疫苗為主，此次量能有9792劑提供給第1、2劑施打，另外10萬8794劑提供給第3劑接種。

蔡炳坤說，預約狀況相當踴躍，系統才開放15分鐘就有4萬7949人完成預約，其中1268人預約第1、2劑，4萬6681人預約第3劑；系統開放30分鐘後，已有6萬5258人完成預約，其中1846人預約第1、2劑，6萬3412人預約第3劑，總預約率已達55%。

蔡炳坤指出，此次預約到明天下午5時為止，接種時間為17日到21日，莫德納疫苗在合約診所施打，BNT疫苗在醫院施打，鼓勵符合資格的民眾盡快接種。

台北市衛生局發布新聞稿表示，去年10月25日前完成第2劑疫苗接種者，即符合第3劑接種資格；另各醫院同時開設各廠牌第1、2劑及第3劑特別門診，有需求的民眾除透過預約系統，也可以直接透過醫院掛號系統預約。（編輯：戴光育）1110110