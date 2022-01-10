銀行開運水招財秘訣 先放財位元宵後再飲用

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（中央社記者吳佳蓉台北10日電）召喚2022福虎年財運，民眾到銀行辦理業務時，可順便領取開運水或發財金，台新銀行傳授招財秘訣，拿到發財水可放在家中財位，至元宵節後再飲用，發財金則可放在錢包中，為財運加分。

台新銀行今天舉行「福虎年開運水、發財金」記者會，宣布即日起全台101家分行，將準備象微吉利的開運水、發財金，以及受小朋友喜愛的小提燈，贈送給至分行櫃辦理業務的客戶，祝福民眾福虎生風，財運亨通。

台新銀行客群經營處副總經理楊郁敏表示，迎接春節到來，希望客戶在福虎年都能財運興旺，今年準備9萬8888瓶「開運水」與3萬8888份「發財金」，祝福運勢一路發；根據往年經驗，由於是限量發行，「開運水」通常在兩週內就會發完。

楊郁敏表示，先前已挑選農曆良辰吉日，將「開運水」放入金庫兩週，先吸收滿滿財氣，「發財金」也已特別拿到金山財神廟及北港朝天宮誦經加持。

楊郁敏指出，民眾拿到開運水後，可放在家中財位或是辦公室左手邊45度角的乾淨位置，放至元宵節後，再飲用，「發財金」則適合放在錢包中隨身攜帶。

楊郁敏表示，今年也為台新YBO兒童會員，準備了5000份虎年小提燈，除可當提燈外，還可變換成小老虎面具及福虎帽，讓小朋友可以隨喜好選擇使用方式。

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永豐銀行則是針對實名綁定永豐銀行LINE官方帳號，並成功下載全新吉祥物「鹿比」實用貼圖的前1200名客戶，將於即日起發放永豐銀行限量虎年發財水。

永豐銀行表示，今年是干支曆法的「壬寅」年，天干「壬」年屬水、地支「寅」年為生肖虎，即「水虎」年。於「水虎」新年前，為讓客戶招來好運，以取自故宮典藏畫作「清惲壽平王翬花卉山水合冊」的牡丹花設計虎年發財水，象徵花開富貴，期許財源滾滾、福氣滿滿。（編輯：蘇志宗）1110110