無障礙校園地圖無法瀏覽 民眾黨團促儘速重啟

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（中央社記者郭建伸台北14日電）台灣民眾黨立法院黨團今天舉行記者會指出，教育部委辦的「台灣大專院校無障礙校園地圖」無法瀏覽，大學校園無障礙不應該淪為口號，要求教育部應盡速重啟，並參考學生經驗，制定無障礙空間長期優化計畫。

台灣民眾黨立法院黨團副總召高虹安、立委賴香伶今天偕淡江大學視障資源中心教師楊聖弘、社團法人台北市行無礙資源推廣協會社工師游鯉綺及政大學聲總編輯程心舉行記者會。

賴香伶指出，特殊教育法明定學校須依身心障礙學生需要，提供無障礙環境，教育部每年也編列約新台幣1億元預算，協助各大專院校改善身障福利措施。

賴香伶指出，但日前接獲學生反映，指彰化師範大學教學與行政大樓的無障礙坡道實際使用過於陡峭，對坐輪椅的學生不友善，顯示校內無障礙設施沒有發揮應有功能。

賴香伶指出，校園無障礙設施應朝向通用設計，消弭弱勢族群與一般人的隔閡，讓所有人都可公平、平等的使用，讓因意外而短期拄枴杖、坐輪椅的學生及育兒的教職員都能使用，要求教育部推廣無障礙設施融入通用設計，並訂定長期優化計畫，並採納學生使用經驗。

高虹安指出，身心障礙者權利公約施行法已施行超過7年，但她發現教育部斥資新台幣1263萬元委辦的「台灣大專院校無障礙校園地圖（U-CAT）」，網站已無法瀏覽，如今登入都只會顯示伺服器連線時間過長，沒有回應。

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高虹安質疑，教育部曾製作U-CAT影片，對外宣傳只要利用搜尋的功能，行動不便的同學就能知道，校園內哪些地方設有相關的無障礙空間與設施，但至今沒有學生能透過這系統取得資訊，對比這項政策的立意，顯得相當諷刺。高虹安呼籲教育部軟硬體都要無障礙，應盡速重啟U-CAT，並加速建置無障礙環境資料庫。

另外，楊聖弘表示，以淡江大學為例，雖然校園建物老舊且校區路面高低起伏，但在教育部及校方努力下，已有24處視障引導設施、24座斜坡道，每棟教學大樓內均依規定設置無障礙廁所和電梯，身障生也可騎乘特殊車輛進入校園。（編輯：楊凱翔）1110114