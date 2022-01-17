無薪假總數增1759人 旅行社就逾1300人

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（中央社記者張雄風台北17日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，共實施1981家、1萬1247人，較上期家數增加184家，人數增加1759人，其中以旅行社增加99家、1362人最多。

勞動部公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計1981家，實施人數1萬1247人，與1月10日公布實施家數計1797家，實施人數9488人相比，這次家數增加184家，人數增加1759人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，這期回升主要還是以支援務業（旅行社）為主，達99家、1362人，絕大部分的旅行社主要受邊境管制的情況，仍然對旅客團進團出有很大的限制。

黃維琛指出，其他各行業雖然也有微幅增減，大多都是與邊境管制有關，如運輸業、航空公司、以國際觀光客為主的住宿等；目前觀察相關產業大致人數會維持在1萬人左右。

值得一提的是，近期實施期間多數為6個月以上，較過去4至6個月、或是未滿3個月相比都來得久。黃維琛解釋，由於目前都是以受邊境管制為主的行業為大宗，人數占比較高，相對來說，實施期間就會比一般行業來得久。

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至於農曆年前是否會有改善，黃維琛認為，減班休息的主因仍然與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相關，且國內外的波動都可能會有影響，如過去國外封城，也連帶影響國內製造業；去年國內疫情升3級警戒，主要影響服務業等內需型產業；勞動部會持續觀察。

根據資料，這期實施家數最多的是支援服務業1218家、批發及零售業242家、住宿及餐飲業125家；人數以支援服務業7547人最多，其次是批發零售業847人、住宿及餐飲業725人。（編輯：管中維）1110117