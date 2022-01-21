華航貨運創佳績 招募機師、工程師等200人

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中華航空宣布積極招募各界菁英，包括機師、修護員、會計員及資訊、設施、航務等工程師共有逾200個職缺；除機師招募全年持續進行，其餘職缺即日起開放報名至2月14日止。（華航提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年1月21日

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）中華航空近2年貨運大幅成長，去年創公司成立62年來最佳成績。華航今天宣布，招募包括機師、工程師共逾200個職缺，即日起開放報名。

華航發布新聞稿，積極招募各界菁英，包括機師、修護員、會計員及資訊、設施、航務等工程師共逾200個職缺。除機師招募全年持續進行，其餘職缺即日起開放報名至2月14日，詳細報名資訊可參考華航網站。

華航說，今年預計晉用150名機師，其中包含60名培訓機師，大學以上畢業不限定科系、無須航空相關工作經歷、多益750分以上都可報考，錄取後將由公司安排至國外接受基礎飛行課程。

華航2月起將陸續至北、中、南各科學園區、大學校園舉辦機師招募說明會。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，華航前2年暫停對外徵才。（編輯：唐聲揚）1110121