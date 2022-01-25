遠傳攜手微軟高雄市 推動教育數位轉型

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（中央社記者江明晏台北25日電）提升教育數位轉型的成效，遠傳電信、台灣微軟與高雄市政府教育局推動「跑跑小快車資訊加值服務」，透過5G網路、Surface Go行動學習載具、HoloLens混合實境，協助提升師生遠距教學實務經驗。

遠距與實體教學融合的「混成式教學」是疫情下的新常態，要達到實體教學的教育成效，教師、學生能否順暢運用數位工具是一大關鍵。

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遠傳電信、台灣微軟、高雄市政府教育局今天舉辦快易通嘉年華線上開幕會，宣布「跑跑小快車資訊加值服務」正式啟動，運用遠傳的5G網路、搭載微軟Surface Go行動學習載具、HoloLens混合實境，將前往高雄市各國中小學，提供師生體驗最新科技、分享遠距教學實務經驗，提升教育數位轉型的成效。

「跑跑小快車資訊加值服務」為期2年，服務範圍遍及高雄市38個行政區，透過車上搭載的完整行動學習載具與混成學習情境，連結遠傳5G網路，以及台灣微軟多位混成式教學經驗師資規劃研習及體驗課程。（編輯：張良知）1110125