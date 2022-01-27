高雄累計61確診、居家隔離破千 市府續擴大篩檢

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高雄市自一家3口確診COVID-19，已累計61人確診；高雄市政府27日持續在旗津、小港、前鎮等地開設社區篩檢站，擴大篩檢有傳染風險的民眾。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月27日

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（中央社記者曾以寧高雄27日電）高雄市自一家3口確診COVID-19，已累計61人確診，多與高雄港活動史有關。市府表示，統計至25日共1220人居家隔離，確診者皆輕症或無症狀，持續開設社區篩檢站擴大篩檢。

高雄市自20日一家3口確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），高雄市政府追溯從事船舶維修工作的男童父親，鎖定上一站停靠馬尼拉的外籍輪船新光輪為感染源，擴大篩檢曾出入港埠及在旗津居住或工作的人員，截至昨天為止已有61人確診，年紀從3到70多歲不等，多與高雄港活動史有關或為其同住家人；並有1名感染源仍不明確、但同樣感染Omicron菲律賓株（BA.2）的高科大學生。

昨天下午市府防疫記者會後，台灣港務公司又透過新聞稿表示，有一艘國內線載運賽鴿的貨船上有3名外籍船員確診，同船另7名船員採檢後隔離，目前都是陰性。

此外，高雄市仁武區一間國中及左營區牛排館昨天晚間都有遊覽車前往載運穿著隔離衣的人員。高雄市政府簡任技正潘炤穎今天告訴中央社記者，國中為確診者就讀學校，可傳染期間在校活動2日，共匡列採檢隔離34人，目前都是陰性；牛排館則是有確診者足跡，匡列採檢隔離33名員工與同時期用餐者33人，目前無陽性。

但潘炤穎並未說明相關個案是有新確診者，還是已公布確診者經詳細疫調匡列。

衛生局今天也回應媒體詢問表示，統計截至25日下午4時，高雄市居家隔離管理人數1220人。衛生局長黃志中並指出，高雄市目前約有111間負壓隔離病房、170間專責病房；目前61名確診者多為輕症和無症狀，部分已出院，醫療量能足夠。

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高市府今天並持續在高雄港34號碼頭管制站、36號碼頭、55號碼頭管制站開設篩檢站供曾進入中島碼頭區、118/119碼頭區民眾前往篩檢；並在小港臨海新村漁港辦公室旁、前鎮漁民服務中心、旗津醫院、旗津廣濟宮、高科大旗津校區、旗津渡輪站等地開設社區篩檢站，呼籲旗津區民眾及與確診者足跡重疊者前往篩檢。

高雄市長陳其邁今天也透過新聞稿表示，昨天下午防疫會議及記者會後便趕往旗津，到旗津天后宮參拜祈求疫情消退，並與經發局長廖泰翔一同向旗津商家與居民說明市府針對疫情，加嚴旗津區管制措施（包含餐廳內用需用隔板、唱卡拉OK要戴口罩等）的考量與做法，並持續呼籲旗津民眾出來篩檢。（編輯：陳仁華）1110127