無薪假虛減344人 旅行社及運輸倉儲業未完全反映

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（中央社記者吳欣紜台北8日電）勞動部今天公布最新減班休息統計，實施2019家、1萬2659人，雖然較上期減少344人，但主因旅行社及運輸倉儲業續簽無薪假作業中，勞動部表示，邊境管制仍是無薪假最大的影響因素。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）事業單位共2019家、實施人數1萬2659人，與1月24日公布實施家數計2132家、實施人數1萬3003人相比，這次家數減少113家，人數減少344人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，這期實施家數及人數雖然都是減少，但減少的業別是支援服務業跟運輸倉儲業，後來深入了解，店家並非要停止實施減班休息，而是因為實施到1月底、正在執行續簽作業，因此數據可能於下期再增加。

黃維琛表示，近幾期減班休息人數實施數據約1萬人上下，數據漸趨於穩定，最大影響因素仍是邊境管制，包含批發零售業有部分是景點賣店，因此實施減班休息，而這期也看到有金門、馬祖等離島住宿業申請實施，可能是因為小三通等關係，約有100多人。

另外，黃維琛也提到，這期民生工業有增加實施，是服飾紡織廠商，但增加原因與疫情無關，是營運遇到狀況。

根據數據，這期實施家數最多的前三名行業依序為支援服務業1203家、批發及零售業251家、住宿及餐飲業138家，實施人數前三名則為支援服務業8226人、批發零售業850人、住宿及餐飲業807人。（編輯：屈享平）1110208