長榮機上刊物數位化 提供31種語言、500種讀本

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

長榮航空8日正式宣布，全球各場站同步啟用EVA e-Library數位圖書館，讓機上刊物全面邁入數位化時代。（長榮航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年2月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北8日電）長榮航空今天宣布，全球各場站同步啟用EVA e-Library數位圖書館，機上刊物全面邁入數位化時代，提供31種語言、500種報紙、雜誌等讀本。

長榮航空發布新聞稿，長榮航空、立榮航空國際線旅客，即日起可在飛機起飛前48小時至起飛後24小時期間，依長榮航空無限萬哩遊的會員卡別或搭乘艙等，將特定免費額度的刊物下載至自有行動裝置、筆記型電腦，最多可達20種刊物，也可另加購額外書刊。

長榮航空表示，新推出的EVA e-Library服務可突破原先紙本刊物限制，提供31種語言及多達500種以上包含金融、藝術文化、旅遊等各類別熱門報紙、期刊、雜誌，具有時效性的優勢，並會持續更新書庫種類及新增數量。

長榮航空總經理孫嘉明說，長榮航空基於環保及兼顧防疫，加速發展數位閱讀的服務，推出EVA e-Library，除滿足旅客的期待，也符合疫情後減少接觸及自動化服務的航空產業新趨勢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

長榮航空為推廣及鼓勵旅客使用EVA e-Library服務，即日起至3月31日，除原有可下載限額外，另外將提供額外9本免費下載額度優惠，讓旅客在國際飛行旅遊重啟之際，充分體驗長榮航空嶄新服務風貌。

長榮航空說，疫情前會根據各航線起、訖地提供機上當地熱門報章雜誌給旅客閱讀，但受限於機上空間及載重限制，單一航線最多提供不超過70種刊物，語言種類則依中、英文及出發站當地語言為主，部分航班因刊物運送限制無法供應當日報紙，數位化讓旅客可以有更多選擇。（編輯：管中維）1110208