調查：9成學校由教師任交通導護 3成還派學生

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（中央社記者陳至中台北10日電）教師團體今天公布一項調查顯示，9成學校由教師負責交通導護，還有3成學校安排學生擔任。全教總呼籲行政院訂定「安心上學專案」，改善高風險路口，安排義交協助。

全國教師工會總聯合會（全教總）和全國教師會（全教會）今年1月向全台中小學教師會發出以「校」為單位的問卷，共回收960份，今天上午召開記者會公布統計結果。

調查顯示，超過9成的學校由教師擔任交通導護，25%學校未經校務會議通過、沒有詢問教師意願，直接依輪值表指派；51%雖有校務會議通過，但仍要求教師輪值；12.5%由學務處人員擔任；1.8%經徵詢教師意願後自由參加。

另外，還有36%的學校安排學生協助交通導護。全教總理事長侯俊良表示，依照聯合國兒童權利公約的精神，18歲以下學生不應處於危及身心福祉的場所，根本不該安排在路口執行交通勤務。

侯俊良呼籲由行政院出面，整合相關部會訂定完整的「安心上學專案」，師生都不應擔任交通導護，教師在上下學值勤範圍限定在校門口，主責照顧校園內的學童。避免去年12月，高雄市國中教師擔任導護時遭撞命危的情況再次發生。

侯俊良表示，行政院應透過專案，改善學校周邊學童行走人數多或交通風險高的路口，增設交通號誌、人行專用道、設置減速墊等，並加強科技執法，使駕駛人遵守交通規則。如評估仍要設置導護，則由義交擔任，由中央、地方政府共同負擔經費。

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全教總副秘書長張旭政表示，教師每天站路口被汽機車碰撞屢見不鮮，也經常被駕駛辱罵。這項議題已經討論了20餘年，始終沒有太大進展，源自於「結構性問題」，中央推給縣市政府，縣市政府推給學校，學校則是沒錢、沒人、沒權力，只能用最原始的人力，來負擔學童上下學的安全責任。

侯俊良表示，1月曾和教育部長潘文忠對談，潘文忠有承諾下週會召集各縣市研商，希望能有進展。他也呼籲社會各界在討論導護議題時，不應將「愛心」無限上綱，教師更應在教室內照顧學生，如果抽調到路口，相對更需要教師的地方，就會沒有人力。（編輯：張雅淨）1110210