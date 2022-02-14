北港溪復興鐵橋將修復 促進雲嘉觀光

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立委陳明文（前右2）14日邀請嘉義縣長翁章梁（前右）、雲林縣立委蘇治芬（前右3）等人，到嘉義縣新港鄉會勘北港溪復興鐵橋。中央社記者蔡智明攝 111年2月14日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）連結北港與新港的歷史建築台糖北港溪復興鐵橋中斷通行40年，近期中央將撥款補助嘉義縣府新台幣1億6000餘萬元修復，完工後對雲、嘉兩縣的觀光產業將帶來正向助益。

立委陳明文今天邀請嘉義縣長翁章梁、雲林縣立委蘇治芬、水利署副署長曹華平與交通部觀光局副局長林信任，到嘉義縣新港鄉會勘北港溪復興鐵橋。

陳明文致詞時表示，北港溪復興鐵橋修復案，因工程經費浩大，地方無法負擔，他與蘇治芬、立委蔡易餘日前向總統蔡英文面報，獲得蔡總統及行政院長蘇貞昌支持，這項工程終於得以定案。

陳明文說，行政院目前已經交辦經濟部水利署和交通部觀光局協助，水利署和觀光局各自負擔新台幣8100萬元的工程費，剩餘的1800萬元再由嘉義縣府籌措辦理，總共經費1億8000萬元。

蘇治芬告訴中央社記者，復興鐵橋修復後，加上周邊水環境工程的整建，不僅能帶動附近的親水活動，更可以串聯嘉義縣與雲林縣兩境的觀光資源，對整個地區遊憩產業有很大助益。

林信任說，復興鐵橋的修復規劃已經完成，修復經費近期將撥與嘉義縣府。翁章梁表示，經費到位後，將全力配合發包，若一切順利，中斷通行40年的復興鐵橋，明年底將再度連結新港與北港。

住在復興鐵橋旁的台灣工藝之家協會理事長謝東哲告訴中央社記者，北港溪鐵橋停用後，西元2000年台糖打算拆除，他與地方文史工作者力推保存，隔年雲林與嘉義縣府皆公告「北港溪鐵橋」為歷史建築。

嘉義縣文化觀光局指出，復興鐵橋原屬台糖所有，兼具運輪甘蔗與載客功能，長878.63公尺，為糖鐵保留最長鐵橋，目前產權屬縣府所有。位雲林縣範圍的鐵橋，2014年已改建為「女兒橋」，長度約100公尺。

此次修復範圍是嘉義縣境內鐵橋，約778公尺，補強既有構造物，設標準橋面、連接橋、復舊避車台、景觀球體等，工期是20個月。（編輯：謝雅竹）1110214