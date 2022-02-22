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香港疫情為何失控？患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班
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高雄YouBike優惠加碼 大專院校學生前30分鐘免費

2022/2/22 18:18
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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）高雄YouBike2.0註冊票卡數破88萬張，學生每日使用人數也增至7000多人次。高雄市長陳其邁宣布，即日起加碼大專院校學生前30分鐘免費騎乘優惠到年底，鼓勵學生族多利用。

高雄市交通局今天在市政會議進行「高雄YouBike2.0建置成果及學生優惠政策報告」繼去年8月25日推出高中職以下學生優惠後，陳其邁宣布，即日起加碼大專院校學生同享前30分鐘免費騎優惠到12月底。

交通局會後發布新聞稿指出，高雄市大專院校以下學生使用一卡通數位學生證、一卡通高雄學生認同卡或兒童卡租借YouBike2.0前30分鐘免費。其他的使用者，市府也持續提供公共自行車與捷運、輕軌、公車、渡輪等雙向免費轉乘優惠。

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交通局表示，高雄YouBike2.0公共自行車目前已累計啟用多達1060處租賃站，註冊票卡數破88萬張，累計逾1500萬人次使用，學生使用人數更自去年每日3000人次成長到7000多人次。

此外，2022台灣燈會在高雄舉行，高雄捷運公司聯手台灣高鐵、高屏澎好玩卡、MeN Go交通整合及一卡通票證，推出「高雄好玩卡」套票，包含85折高鐵優惠、捷運、輕軌、公車、渡輪、Youbike等48小時任意搭，及愛河太陽能船、夢時代摩天輪、高雄流行音樂中心常設展及駁二展場門票等。（編輯：郭諭儒）1110222

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