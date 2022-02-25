政大IMBA學生組隊 日內瓦挑戰賽奪全球第二

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政治大學IMBA學生組隊出戰2021年日內瓦挑戰賽（2021 Geneva Challenge），最終拿下全球第二，也為台灣寫下首次獲獎紀錄。圖為遠距直播簡報畫面。（政大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年2月25日

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（中央社記者陳至中台北25日電）政治大學IMBA學生組隊出戰2021年日內瓦挑戰賽（2021 Geneva Challenge），在世界115國中脫穎而出，拿下全球第二、亞洲第一，也為台灣寫下首次獲獎紀錄。

政治大學今天發出新聞稿指出，日內瓦挑戰賽是由日內瓦國際關係及發展高等學院（Graduate Institute of International and Development Studies in Geneva）每年舉辦的競賽，鼓勵世界各地的研究生提案、解決問題。

2021年競賽主題為「危機管理的挑戰」，參賽團隊須構想解決方案，在世界五大洲隊伍中拿下第一，才能到日內瓦簡報。受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，最終簡報改採遠距直播。

政大IMBA（商學院國際經營管理碩士學程）菲律賓籍學生張舒儀（Arlene Chang）、新加坡籍學生林潔（Inez Lim）組成的團隊，結合理論和實務，從新加坡政府運用科技對抗COVID-19的經驗，以及菲律賓政府推動的數位化研究發想，打造出一款名為DAAN的APP，用於解決菲律賓糧食危機和營養不良的問題。

張舒儀指出，DAAN在菲律賓語中代表「道路」、「途徑」，菲律賓在疫情期間，曾因邊境管制的矛盾，導致大量蔬菜被丟棄，同時首都卻出現糧食危機，「當人們為了獲取食物而爭執時，肆意把食物丟掉和犯罪無異」。

她們打造的DAAN運用藍牙驗證方式，優化物流路徑，確保基本物資可在首都地區自由流動，減少因物流不順暢造成的食物浪費。

張舒儀表示，日內瓦挑戰賽可讓課堂所學知識付諸實行，強烈建議政大所有研究生都該嘗試參與。她也感謝IMBA的教育協助她形塑創業思維，提高社會問題意識。（編輯：管中維）1110225