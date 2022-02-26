旗津抗疫有成 陳時中南下力挺商家拜廟吃海鮮

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高雄旗津1月爆發港區群聚疫情，商圈生意大受打擊，衛福部長陳時中（左2）26日應市長陳其邁（右2）之邀前往力挺商家，品嚐當地海鮮。中央社記者洪學廣攝 111年2月26日

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（中央社記者洪學廣高雄26日電）高雄旗津1月爆發港區群聚疫情，商圈生意大受打擊，衛福部長陳時中今天應高雄市長陳其邁之邀前來力挺商家，以行動證明當地疫情消退，也呼籲國人可多前來遊玩。

陳其邁上午10時多陪同陳時中、中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、衛福部醫福會執行長王必勝、疾管署副署長羅一鈞視察高雄旗津商圈，眾人搭船抵達旗津後，先進入旗津天后宮參拜，祈求COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情退散，之後又進入海產店品嘗海鮮，以行動力挺旗津觀光。

陳時中會前接受媒體聯訪表示，今天應陳其邁之邀前來見證旗津疫情已經散去，當地疫情持續了1個多月，市府能在短時間內迅速控制，相信大家都很辛苦，但能夠成功還是要靠市府跟港務單位、里長和居民等的共同努力。

陳時中呼籲，旗津疫情已經控制且在消退，這裡是個安全的地方，希望國人多多前來遊玩，年輕人來嘗鮮，老年人來回憶，大家多來玩。

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對於旗津商圈經濟振興方案，陳其邁則指出，市府已經開會討論，包括如何提振當地觀光及商家補貼方案的整套做法，對於這次旗津市民在防疫期間充分配合辛勞，市府也會彌補市民經濟受損，最快3月初就會公布振興方案，目前旗津傳播風險很低，社區非常安全，歡迎大家到旗津旅遊。

陳其邁說，中央在旗津疫情流行期間給予非常多協調跟檢查的幫忙，今天跟陳時中來旗津其實是一趟「感恩之旅」，第一是證明旗津是安全社區，第二則是旗津在防疫期間生意比較不好，因此才要跟陳時中一起前來力挺，市府一定會全力讓當地觀光、店家生活可以比過去更好。（編輯：謝雅竹）1110226

衛福部長陳時中（前左2）26日在高雄市長陳其邁（前左3）等人陪同下，前往旗津天后宮參香，祈求疫情退散，國泰民安。中央社記者洪學廣攝 111年2月26日