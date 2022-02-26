台中驗船師確診 接種3劑疫苗工作著全套防護

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中市政府今天宣布，新增1例COVID-19本土確診個案，目前感染源不明，為新加坡籍的42歲驗船師，工作著全套防護裝備，已接種3劑疫苗，匡列10名接觸者PCR採檢結果皆陰性。

台中市政府25日下午接獲通報，新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，個案20455為新加坡籍的驗船師，CT值為23.2，目前感染源不明。台中市政府今天下午召開記者會說明。

衛生局長曾梓展表示，個案在去年8月5日、10月18日接種2劑AZ疫苗，今年2月8日接種第3劑莫德納疫苗，去年12月26日自新加坡入境，居檢期滿PCR採檢陰性。個案因職業需求，登船前須出示PCR陰性證明，2月14、19日採檢PCR皆為陰性，平時和女友住在外縣市，2月22日因工作需求返回台中龍井自宅。

市府也公布確診個案足跡，個案2月23日到台中港船上工作，工作期間穿著全套防護裝備，下班後和同事到梧棲區黑貓熱炒聚餐，24日無不適症狀，曾到全家烏日林欣店買東西吃，因預計到高雄港工作，到醫院採檢發現PCR陽性，CT值23.2，收治負壓隔離病房。

曾梓展指出，個案的往來均搭乘計程車，無大眾交通工具的接觸史，接觸者包含聚餐、職場同事、計程車司機共9人，及1名外縣市接觸者，PCR結果皆為陰性，公共場域環保局已完成清消。

台中市長盧秀燕表示，童綜合醫院、烏日林新醫院即日起至28日開設快篩站，足跡有重複者可前往快篩，維護自己、家人健康。（編輯：郭諭儒）1110226

台中市政府26日宣布新增1例本土確診個案，為新加坡籍42歲驗船師，個案曾前往全家便利超商烏日林欣店買東西吃，市府已派員完成環境清消。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年2月26日

台中市26日新增1例本土確診個案，為新加坡籍42歲驗船師，市府下午公布其公共場所足跡，包含梧棲區黑貓熱炒等處，市府已派員前往清消。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年2月26日