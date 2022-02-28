學者：氣候變遷非常緊急 公私部門需有夥伴關係

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（中央社記者張雄風台北28日電）聯合國今天發布最新氣候變遷報告。學者認為，報告已清楚強調氣候變遷「非常緊急」；台灣在因應及調適需要更加強跨部會、部門溝通、與公民社會建立夥伴關係。

聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）今天晚間發布「第六次評估報告第二工作組報告：氣候變遷影響與調適」，台灣科技媒體中心於發布會後舉辦線上記者會，並邀請學者與會、討論報告內容。

台灣大學生物環境系統工程學系教授童慶斌認為，這份報告再三強調科學證據已經非常清楚，氣候變遷「非常緊急」，世紀末升溫不超過攝氏2度、希望控制在1.5度內，才能降低危害、衝擊。

童慶斌指出，氣候變遷衝擊是非常在地化的，雖然國際間台灣在防災能力相對是好的，但是否足夠應變是一個問題，需要再評估；單就危害來講，台灣是高風險，若調適做得好就能降低脆弱度；台灣各地方要進行災害地圖的產製，才能知道調適作為，要有科學證據，不然只是瞎子摸象。

銘傳大學都市規劃與防災學系副教授石婉瑜表示，台灣有很多關於氣候的政策綱領及計畫，但實踐都不完整；另外這份報告強調「包容、正義、公平」，現在台灣都市規劃只做規劃、都市更新只做更新，與氣候變遷調適之間，「我認為有斷層」。

石婉瑜進一步舉例，例如南非透過空間規劃的方式，做了氣候變遷調適的計畫；印度、澳洲、紐約做出高溫調適計畫，都很完善，也值得參考；台灣也有做，但不是很全面。

石婉瑜提到，現在「溫室氣體減量及管理法」正在修法，但內容大多強調淨零碳排，主要與產業有鏈結，資源、資金大多放在這裡；但在氣候變遷下不平等會更顯著，台灣民間有很強的動能，希望能讓民眾參與，是台灣很重要的亮點；報告另外強調自然解方，如復育、透過生態系統服務減緩衝擊。

中央大學水文與海洋科學研究所教授李明旭表示，報告中提到包容式的治理過程，意思是必須要透明、公開，並不是政府決策怎麼做就怎麼做，而是與利害關係人共同去發展，要有夥伴關係，結合公民社會、科學家的知識等。

李明旭舉例，在溫管法修法草案中確定會有調適專章、會有主責部會，但未來包含調適，規劃、執行都非常強調夥伴關係，不會只是強調部會權責，應該涉及不同層級的治理，讓不同的利害關係人一起討論、共同設計。（編輯：戴光育）1110228