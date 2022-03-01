調查：過半企業首季擬調薪 平均調幅4.61%

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（中央社記者曾智怡台北1日電）景氣佳增添企業調薪動力，根據人力銀行調查，6成6企業在今年第一季釋出徵才意願，也有過半企業有調薪計畫，計畫全面調薪者更占近4成，有意願調薪公司平均調幅為4.61%。

迎接虎年，中央銀行、主計總處及台經院今年經濟成長預測均逾4%，在景氣熱絡助攻下，企業獲利表現料將節節高升；因此，1111人力銀行針對企業會員抽樣調查，以了解企業2022年第1季徵才與加薪的意願。

根據調查，7成9的企業對景氣抱持正面與持平看法，其中3成1認為景氣還會好轉；同時，6成6企業在今年第一季釋出徵才意願，比起去年同期推升14個百分點。

至於企業所需職缺類型，以全職人員為最大宗，占88.5%，顯示多數企業開出的職缺，是因應企業長期發展所需的全職人員，而非短期季節性的人力需求。

進一步觀察各產業徵才意願高低，經交叉分析，資訊科技業、運輸物流業以及金融業，是年後徵才意願最強烈的3大產業。

值得注意的是，1111人力銀行媒體中心發言人黃若薇指出，運輸物流是近年快速崛起的產業，疫情催化下，民眾消費習慣改變，業績表現亮眼；根據經濟部統計處數據，去年全年網路銷售額為4303億元創新高，年增率達24.5%，帶動運輸物流業者大舉招兵買馬。

至於企業獲利是否反映在員工加薪幅度，調查結果顯示，有過半企業在今年第一季有調薪計畫，其中計畫全面調薪的企業占39%，另有4.5%的企業願意為一半以上的員工加薪；願意調薪的企業，平均調薪幅度為4.61%。

根據調查，企業為員工調薪的主要考量有個人工作績效52.7%、企業營運狀況47.7%、部門整體績效20.3%，以及年資17.4%。

1111人力銀行指出，企業規模與加薪意願呈現高度相關，中大型企業，因有較完善的進用與敘薪標準，換言之，只要有績效、有獲利就可以在薪資上得到回報。除調薪之外，企業犒賞員工的方式還包括優渥年終45.3%、績效獎金39.8%，以及員工旅遊24.2%。

這項調查時間為2月7日至2月23日，有效調查份數為1137份。（編輯：林興盟）1110301