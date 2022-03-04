國中會考7日起報名 應屆畢業生免收報名費

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（中央社記者陳至中台北4日電）民國111年國中教育會考將於5月21日、22日舉行，3月7日開放個別報名，10日開放集體報名。國中應屆畢業生除特殊情況，都應參與會考，但免收報名費。

國中教育會考主要做為學生在國中學習階段的總結性評量，依照教育部規定，所有國三應屆畢業生除重大傷病、身心障礙嚴重等特殊理由外，都必須參與；會考同時也做為入學管道採計使用，攸關升學權益，且是高中職補救教學的參考依據。

國中教育會考全國試務會網站今天公告報名資訊，國中應屆畢業生由就讀學校在3月10日到12日「集體報名」，免收報名費；非應屆畢業生或持國外學歷、大陸學歷學生採「個別報名」，則是於3月7日到9日上網填寫資料，3月10日到12日再親自到各考區試務會繳交報名資料，報名費為新台幣500元。

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近年受到少子女化影響，國中畢業生人數逐年下降，會考人數也受到影響，111年會考預計會跌破20萬人，實際人數要等報名結束後才能確認。

111年國中會考時程與歷年相同，第1天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗，第2天上午考自然、英語，每天第1節考試說明自8時20分開始；英語採2階段進行，先考英語（閱讀）60分鐘、休息30分鐘、再考英語（聽力）25分鐘。相關資訊可參考國中教育會考網站。（編輯：管中維）1110304