舌尖率先出國旅遊 道地佐賀牛端上桌

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受疫情衝擊，已2年多無法出國旅遊，美福大飯店旗下晴山日本料理日籍料理長湯本誠以佐賀牛、時令海鮮及有明海特產海苔推出多款料理，讓饕客可以一次吃到佐賀的海陸風味。中央社記者余曉涵攝 111年3月8日

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（中央社記者余曉涵台北8日電）受COVID-19疫情影響，已2年多無法出國旅遊，飯店業者相中旅客想出國的心理，以及台灣民眾喜好頂級的日本料理商機，攜手日本佐賀縣農業協同組合，端出道地佐賀牛。

美福大飯店今天發出新聞稿宣布攜手日本佐賀縣農業協同組合，共同推廣佐賀在地食材，3月10日起到4月29日，旗下晴山日本料理日籍料理長湯本誠以佐賀牛、時令海鮮及有明海特產海苔推出多款料理，像是將佐賀牛以涮、煎及蒸等手法烹調。

美福大飯店說，日本佐賀縣自古為日本九州主要農耕地區，山林間流著日本全國百選最佳水域之一的清水河，孕育出的牛隻脂肪細膩，風味甘甜濃厚，油花分布均勻，佐賀牛也以高品質與穩定產量聞名。

美福大飯店指出，佐賀牛有嚴格規定，在佐賀縣農業行會認定的肥育農家，其養育的黑毛和牛種必須符合日本食肉等級協會設定的規格中，肉的品質脂肪紋路度的BMS測值要達到7級以上。

為了讓饕客可以一次吃到佐賀的海陸風味，湯本誠規劃一系列的特別套餐，其中主菜是A5佐賀牛搭配松露馬德拉醬汁，帶出和牛入口即化的醇香風味。此外，湯本誠也利用佐賀知名的有明產海苔料理出「鮪魚大腹手卷」及「海膽手卷」；利用佐賀鯛魚推出「佐賀薄切生魚片佐橙醋」等。

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