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吳德榮：17日晚鋒面抵達 18日清晨前雨勢較大

2022/3/15 08:24（3/15 08:32 更新）
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氣象專家吳德榮表示，17日晚間鋒面抵達，17日晚至18日清晨雨勢較大。圖為民眾14日趁著好天氣前往高雄駁二藝術特區遊玩，坐在椅子上休息。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮表示，17日晚間鋒面抵達，17日晚至18日清晨雨勢較大。圖為民眾14日趁著好天氣前往高雄駁二藝術特區遊玩，坐在椅子上休息。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北15日電）氣象專家吳德榮表示，今天至17日傍晚，各地皆為晴時多雲、東半部偶有局部短暫降雨的天氣；17日晚間鋒面抵達，17日晚至18日清晨雨勢較大，北台灣轉涼；預計19日天氣好轉，氣溫回升。

根據中央氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為花蓮縣壽豐鄉攝氏14.6度、新竹縣關西鎮14.8度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至17日傍晚，各地皆為晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨；白天持續偏暖，夜間有「輻射冷卻」，日夜溫差大。

吳德榮提到，17日前西半部及金馬清晨易有「輻射霧」，影響能見度；今天北台高溫約30度左右，南部更高達33度，日夜溫差最大近15度，應多加注意。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，17日晚間鋒面抵達，中部以北轉有局部短暫陣雨，17日晚至18日清晨雨勢較大；18日白天仍受鋒面影響，雨勢稍緩，北台灣轉涼。

吳德榮說，19日至21日天氣好轉、氣溫升，各地多雲時晴，午後近山區及東半部有局部短暫降雨；但各國模式模擬並不一致，且皆在調整中，應持續觀察。（編輯：陳仁華）1110315

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