屏東美學獲國際肯定 奪美國繆思設計獎1金3銀

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屏東美學再獲國際肯定，今年首次舉辦的屏東燈節透過地景藝術映照出屏東昔日「糖都」輝煌，以及如今新城市形象轉變，榮獲美國繆思設計大獎（Muse Design Awards）概念組銀獎肯定。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月15日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣15日電）繼屏東智慧農業學校「南華微光」獲美國繆思設計獎金獎，屏東落山風藝術季、屏東燈節、三地門鄉巴格達外「會呼吸的排灣族石板屋」也接連獲得繆思設計獎銀獎，屏東共奪1金3銀。

屏東縣政府發布新聞稿指出，「南華微光」獲得景觀組金獎，落山風藝術季為景觀組銀獎，屏東燈節為概念組銀獎，巴格達外「會呼吸的排灣族石板屋」為建築組銀獎。

縣長潘孟安表示，過去屏東位在國境之南，外界對屏東的印象大多仍停留在熱情的農業縣或是墾丁，但縣府近年推動縣政特別融入創意美學，不論從建築、活動到影片拍攝、縣政刊物，都能讓人感受屏東的朝氣活力與獨特。

他指出，屏東美學能夠受到國際獎項的肯定，更是一大鼓舞，「屏東絕對超乎大家的想像」。

縣府表示，落山風藝術季在車城鄉海口港一個俗稱「遠得要命的祕境」的地方舉辦，縣府將半島特有的落山風氣候元素轉變成藝術，每年落山風來的季節讓藝術家與風對話，2021年為期67天，吸引超過22萬人次觀展，活絡了恆春半島觀光淡季。

縣府指出，今年首次舉辦的屏東燈節結合城市地景風貌，其中縣民公園燈區所在地，前身為屏東舊紙漿廠廢墟，經由8名藝術家及藝術團隊打造連接古今領域的大型光影藝術，共同激發光、影、糖、紙的想像力，映照出屏東昔日「糖都」的輝煌及如今新的城市形象轉變。

「會呼吸的排灣族石板屋」，是由縣府及樹德科技大學輔導的屏東縣三地門鄉巴格達外文化藝術協會打造，這也是這個作品繼巴黎DNA設計大獎後再次獲得國際獎項。

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縣府表示，這間會呼吸的排灣族石板屋由林惠珍、林傳馨2名社區規劃師帶領原民匠師打造，成為部落族人口述歷史、交流教育的重要場域，也讓現在年輕一輩，更能深切感受到部落原始的生活方式和文化意義。

美國繆思設計大獎（Muse Design Awards）為隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事，分為建築、室內、時尚、運輸、產品、包裝、照明、概念、景觀、家具設計10大組別。（編輯：陳仁華）1110315

屏東縣政府將半島特有的落山風氣候元素轉變成藝術，在車城鄉海口港打造落山風藝術季，榮獲美國繆思設計大獎（Muse Design Awards）景觀組銀獎肯定。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月15日