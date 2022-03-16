「初擁」劇組人員意外 文化部將公布指引準則

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）文化部長李永得今天到立法院進行專案報告，李永得在會前表示，針對「初擁」劇組意外事件，他感到非常痛心遺憾，文化部已訂定2個指引和準則，這一兩天就會公布。

立法院教育及文化委員會今天邀請李永得進行專案報告，李永得在會前接受媒體聯訪時表示，文化部2個指引和準則包括「文化藝術事業應遵守勞動法規指引」是對於遵守勞動法規相關的指引，及「文化藝術工作者承攬暨委任契約之指導原則」是對於藝文工作人員承攬或是委任契約的指導、指引。

李永得指出，這2個指引根據「勞工職業災害保險及保護法」，這是勞動部主管的法令，5月1日生效，文化部會配合來公布實施。

「初擁」劇組11日發生拍攝意外，2名工作人員墜谷搶救不治，引發外界關注。李永得說，文化部感到痛心和遺憾，對於劇場工作安全問題，主要職責是勞動部管理，但劇組藝文工作人事是由文化部主管，文化部也非常關心。

李永得也提到，公布後將會同勞動部和所有影視工作團體舉辦說明會，讓藝文工作者、影像工作者了解相關法令。（編輯：郭諭儒）1110316