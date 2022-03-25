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台東縣大學繁星推薦成績亮眼 4人錄取台大

2022/3/25 12:30
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（中央社記者盧太城台東縣25日電）大學甄選入學委員會日前公布111年繁星推薦錄取榜單，台東4名學生錄取台灣大學，其中台東數學A唯一滿級分的私立育仁高中學生吳鈺城錄取台大電機。

育仁高中新聞聯絡人徐惠真今天告訴中央社記者，育仁高中學生吳鈺城錄取國立台灣大學電機工程學系，在學科測驗考出4科15級分的優異表現，其中數學A更是台東唯一的滿級分。

她說，吳鈺城從國中開始就讀育仁，喜歡數學與自然科，為當年國中會考台東縣榜首，因肯定育仁中學六年一貫的課程規而劃選擇就讀育仁。

她表示，吳鈺城從高一至高三持續代表學校參加數學比賽，因台灣科技產業現況，讓他認為台大電機是授課範圍較廣的科系，希望能在大學4年摸索出最適合的領域，學成後能為台灣在科技方面競爭力有所貢獻。

台東女中則發布新聞稿指出，今年東女的大學繁星推薦共錄取、通過篩選57名，其中錄取台大1名、「台清交成政」9名 （110年7人）、公立大學30人（110年28人）。今年有1人錄取台灣大學化學工程學系、有2人分別通過成功大學醫學系與高雄醫學大學醫學系第1階段。

另外，東女美術班有5名報名繁星，錄取4人。其中，有2名錄取台灣藝術大學視覺傳達設計學系、亞太建築空間與文物保存學士學位學程，1人錄取國立高雄師範大學視覺設計學系，另一人錄取實踐大學電腦動畫學士學位學程2D組。

今年東女繁星報名人數總計95人（110年101人），錄取及通過人數57人（110年55人），上榜率達60% （110年54.5%）。

台東高中秘書黃嘉慶告訴中央社記者，今年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響與學測數學A題目偏難情況下，東中錄取人數中仍有超過51.61%比例錄取國立大學校系，成績依然亮眼。

黃嘉慶表示，東中今年錄取「台清交成政」學生人數多達9名，錄取中央中興中山等大學學生共7名，還有5名學生錄取中國醫藥大學藥學系等醫學院校系。（編輯：戴光育）1110325

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