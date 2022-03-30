北部東半部31日起轉濕涼 4/2台北低溫下探14度

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（中央社記者張雄風台北30日電）氣象局今天表示，明天北部、東北部開始降溫，預計4月2、3日最冷，台北有機會下探攝氏14度；明天下午起水氣增加，北部、東半部轉有雨，預計清明連假前半段，全台為濕冷的天氣型態。

中央氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，明天東北季風影響，北部、東北部轉涼，高溫約24、25度，中南部沒有太大影響；明晚北部約18度，其他仍有20至24度；另外北部、東半部下午起水氣增加，降雨愈晚愈明顯，中南部山區也會有局部短暫陣雨。

張承傳表示，4月1日東北季風增強，北部、東北部白天高溫降至20度左右，中部、東半部也會轉涼；降雨以迎風面的北部、東半部有短暫雨，中南部山區也 短暫雨。

張承傳指出，4月2、3日兩天東北季風持續增強，有機會達大陸冷氣團強度，加上華南雲雨區影響，北部雨勢持續，中部以北、東北部整天濕冷，有較大雨勢發生的機會，其他地區則是局部短暫雨。

張承傳說，冷空氣預計4月4日減弱，氣溫慢慢回升，水氣也會減少、慢慢轉乾，北部、東半部還是有局部雨，中南部山區有短暫雨、平地就是多雲到晴；4月5、6日僅剩東半部、中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。。

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張承傳提到，預估這波冷空氣會在4月2日清晨最低，全台降溫有感，台北市低溫約14度、白天高溫也僅16度；低溫的情況持續2天，4月4日白天高溫會回到20度以上，接下來幾天就會回升到25、26度。

張承傳提醒，明天下午起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；另外明天金門、馬祖全天、西半部今晚至明晨可能還是會有霧或低雲，影響能見度。1110330