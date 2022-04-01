公路總局：蘇花路廊清明連假首日凌晨恐湧車流

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣1日電）公路總局第四區養護工程處表示，蘇花路廊南下車流到今晚8時為止，交通順暢；明天是清明連假首日，蘇花路廊南下車流預估凌晨2時起就會湧現，提醒用路人注意。

交通部公路總局第四區養護工程處交通管理及控制中心主任陳國正晚間告訴中央社記者，明天蘇花路廊南下首波車流可能從凌晨2時起就會湧現，壅塞情形預計持續到當晚6時後才會緩解。

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他表示，假期後段（4月4日到5日）蘇花路廊車流以北返為主，預估首波北返車潮將於4月4上午11時起陸續湧現，車多壅塞情況恐持續到隔日凌晨。連假最後1天（4月5日）也將出現北上車流高峰，車潮將自當天上午10時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續到晚間7時後緩解。

陳國正提醒，若有計畫前往花東旅遊的民眾，請適時彈性調整行程，避開壅塞時段，或多搭乘大眾運輸服務，出遊時也請做好防疫措施。（編輯：方沛清）1110401