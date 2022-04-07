玉山保育研究成果發表 聚焦黑熊等6大計畫

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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）玉山國家公園生態豐富，玉管處今天發表台灣黑熊人造衛星追蹤、狩獵自主管理規劃、中大型草食性哺乳動物、蝶類、南橫地區蕨類植物豐富度、塔塔加秋過境猛禽的豐碩調查成果。

玉山國家公園管理處今天歡慶37歲生日，除辦理環境教育講座，也發表「熊熊遇見黑熊怎麼辦？」保育宣導影片及「貂游獵國」筆記書經驗分享，下午還有保育研究成果發表會，聚焦台灣黑熊、狩獵自主管理、中大型草食性哺乳動物、蝶類、蕨類植物、猛禽等主題。

玉管處發布新聞稿表示，約僱解說員蔡文玲藉由手繪黑熊引領民眾進入台灣黑熊的世界，了解台灣黑熊的生態習性、分布範圍和遇到黑熊該怎麼辦；「貂游獵國」觀察筆記書是聘用研究員印莉敏近10年在塔塔加步行觀察目擊黃喉貂328次的豐富資料，透過深入淺出記錄黃喉貂生態習性，讓民眾更了解棲地保育重要性。

玉管處指出，玉山園區是台灣黑熊核心族群主要活動區域，玉山「有熊國」稱號不遑多讓，藉由人造衛星追蹤分析東、西部園區台灣黑熊活動範圍與棲地利用模式，也進行相關形質測量、健康檢查與遺傳分析，並培訓34名公民科學家參與中大型哺乳類動物監測。

玉管處蹲點調查南部園區仍保有多項狩獵禁忌或倫理，藉此了解狩獵現況與狩獵自主管理態度與意見，也調查當地野生動物族群，發現南部園區野生動物種類豐富，穩定出現台灣黑熊、熊鷹等蹤跡。

玉管處表示，園區保育有成，隨著草食性哺乳動物族群數量增加，調查監測塔塔加地區台灣水鹿偏好樹種以高山鴨腳木、玉山假沙梨較常受啃磨，且從民國108年開始研究監測，玉山林道兩旁樣木啃磨率有逐年提升趨勢，顯示台灣水鹿對林道啃磨壓力持續增加。

玉管處在塔塔加楠溪地區調查記錄71種蝶類，綜合歷年相關研究，塔塔加地區共有164種蝶類，其中以往多在南部園區的截脈絹粉蝶首度在西北園區被記錄，為本島分布最北紀錄；此區新記錄22種蝶類，且楠溪林道蝶類多樣性高峰集中6月至7月，與蜜源植物花期重疊。

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南橫梅山地區提供蕨類植物舒適生長環境，玉管處表示，南部園區蕨類植物總計21科、231種，種數最多介於海拔1599到2699公尺，其中新記錄22種蕨類，中之關步道為調查區域中蕨類多樣性較高的地區，加上步道相對平緩，適合作為大眾環境教育解說場域。

有關猛禽秋過境塔塔加調查，玉管處表示，109年9月調查記錄1萬563隻猛禽，其中赤腹鷹占9成，10月記錄3萬650隻猛禽，灰面鵟鷹占9成9；110年9月記錄5102隻猛禽，赤腹鷹占9成，10月記錄2萬6721隻猛禽，灰面鵟鷹仍占9成9，調查顯示塔塔加是灰面鵟鷹遷徙重要「鷹路」，9月、10月可近距離欣賞赤腹鷹、灰面鵟鷹由谷地盤旋而上的飛翔英姿。（編輯：陳仁華）1110407